Rangers Rugby Vicenza presenta il nuovo logo﻿

La Rangers Rugby Vicenza è lieta di presentare il nuovo logo societario, creato in collaborazione con Hassel Omnichannel, pietra angolare della nuova identità visiva studiata per competere dentro e fuori dal campo nel massimo campionato italiano.

Questo logo incarna la volontà della Società biancorossa

di lanciarsi in avanti, avviare una crescita sportiva e professionale in grado di trasformare Vicenza in una piazza importante per il rugby nazionale ed in tutti gli altri ambiti dove opera sin dal 1974.

Siamo partiti dal gatto originale, che simboleggia la squadra.

Lo abbiamo stilizzato per renderlo esteticamente più moderno e riconoscibile.

Ora il suo volto si forma da una composizione di linee e spazi dinamici e speculari.

Abbiamo mantenuto gli elementi distintivi storici quali gli occhi e le striature.

Lo sguardo è fiero e aggressivo e nel complesso trasmette velocità ed eleganza.

Questo elemento simboleggia la determinazione della nostra Società, che da anni ottiene importanti risultati sportivi e sociali.

Al centro del logo compare lo storico numero 1974,

anno di fondazione della nostra squadra per sottolineare il fondamentale legame con le nostre radici e la nostra storia.

Sotto il volto, a sostenere il felino, una grande V raccordata che rappresenta la città di Vicenza, la nostra città, a cui siamo legatissimi.

Completa tutto la scritta Rangers Rugby Vicenza, sempre su tre livelli bilanciati, a sottolineare lo stretto legame con i valori del nostro main sponsor, che caratterizza da tempo la squadra biancorossa, riconosciuta orgogliosamente anche nel singolo appellativo “Rangers”.

Il logo è stato pensato in tre versioni per adattarsi al meglio in ogni contesto, sia fisico che digitale: verticale con scritte in alto e volto in basso, orizzontale con volto a sinistra e scritte a destra e minima, con solo volto.

Su sfondo nero si enfatizza la grande V con il colore rosso.

Il nuovo logo, prima parte della rinnovata immagine societaria, è già visibile su tutti i canali digitali ed arriverà sui kit di abbigliamento da gara e tempo libero di tutta la Società nel corso della stagione 2023-2024.

Forza Rugby Vicenza

Fonte Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it