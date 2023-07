MSM Saddelery: l’impresa artigiana che ha creato gli stivali per Ligabue

Assessore al lavoro Donazzan in visita alla MSM Saddelery, impresa artigiana che ha creato gli stivali per Ligabue – “Imprenditore nicoletti sarà testimonial a Job Orienta per incentivare i giovani all’artigianalità Made in Italy”

Nel laboratorio MSM Saddlery si respira il saper fare veneto.

L’azienda fondata da Mattia Nicoletti, in cui sono entrati successivamente come soci Mattia Dal Ceredo e il fratello Stefano, realizza in modo sartoriale creazioni uniche, con le macchine da cucire.

Dalla creazione di scarpe artigianali su misura alle selle equestri ed altri oggetti in cuoio, la MSM è espressione dell’eccellenza del made in Italy, dell’intelligenza nelle mani”.

Così l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan (FdI) descrive la bottega artigiana MSM Saddlery https://msmsaddlery.com che ha visitato nei giorni scorsi.

“È la storia di un imprenditore self made man, Mattia Nicoletti,

che dopo l’esperienza da militare ha saputo reinventarsi, facendo poi squadra con altri due soci.

È una storia che merita di essere raccontata perché dimostra che il lavoro manuale è un’arte che regala grandi soddisfazioni, un’arte da custodire e trasmettere”, sottolinea l’Assessore Donazzan.

Si sta ragionando sul coinvolgimento dell’imprenditore Nicoletti come esperto nei percorsi ITS nell’ambito della moda e della lavorazione della pelle.

“Ho chiesto a Nicoletti di portare la sua testimonianza a Job Orienta, perché questo è il modo migliore per stimolare i giovani a cimentarsi nelle attività manuali, per poi crescere, con la passione, capacità e formazione, arrivando ad essere grandi imprenditori che muovono l’economia”.

LA STORIA

Tutto è partito dall’iniziativa di Mattia Nicoletti che, dopo il servizio militare e dopo aver lavorato in un ranch, nel 2004, ventenne, decise di fare il salto aprendo una sua attività.

Partì acquistando le macchine di un ciabattino che aveva chiuso la bottega: una macchina per cucire, una pressa e un banco di finissaggio. “Il colmo era che non sapevo come usarle”, ricorda Nicoletti.

“Dopo aver aperto la partita iva, la Mattia Nicoletti Maker, ho imparato il lavoro”.

Partito per i primi anni come riparatore nel campo del calzaturiero e della selleria, l’artigiano Nicoletti iniziò poi a dilettarsi nella produzione di manufatti in cuoio: selle americane, chaps, testiere e oggetti inerenti alla monta western.

Nel 2011, prende vita anche il progetto di realizzazione di scarpe e stivali artigianali. “Usare l’intelligenza nelle mani per dar vita alla creazione di oggetti mi ha regalato forti emozioni e ho trasmesso anche ai miei quattro figli il rispetto del lavoro manuale.

Tra le soddisfazioni più grandi, nel novembre del 2022 ho consegnato di persona gli stivali a Luciano Ligabue, uno dei cantautori rock più famosi d’Italia, che mi ha dedicato un suo post su Facebook citando una frase di una sua canzone “sono sempre i sogni a dare forma al mondo”.

LO SVILUPPO

Il 2022 è stato anche l’anno in cui Nicoletti ha scelto di coinvolgere due persone in questo viaggio mistico fatto di cuoio e cuciture, l’amico d’infanzia Mattia Dal Ceredo con il fratello Stefano.

È così nata la nuova squadra che ha dato vita alla MSM (Mattia Stefano Mattia) Saddlery, che continua il lavoro di produzione, ricerca e sviluppo per la creazione di nuovi modelli e progetti sempre più all’avanguardia, nell’attenzione delle esigenze del cliente e nel rispetto dell’ambiente, adottando sistemi innovativi volti a ridurre l’impatto ambientale.

ARZIGNANO (VICENZA), 07/07/2023

Fonte Ufficio stampa Elena Donazzan