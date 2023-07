Montecchio Maggiore: il cortile della scuola “Anna Frank” fiorisce con il progetto “Oltre l’aula”

Dalla tavola pitagorica a Van Gogh, dai pianeti del sistema solare all’albero di Anna Frank. Ma anche un angolo dedicato alla lingua inglese, i quadrati di una scacchiera e un piccolo giardino pensile. Questo è quanto ha trovato posto in un cortile interno della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” di Montecchio Maggiore. Un luogo in cui, grazie al lavoro di quaranta studenti, il grigio cemento si è tramutato in un’esplosione di colore dando alla luce uno spazio “Oltre l’aula”.

Ed è proprio questo il titolo scelto per l’iniziativa di “apprendimento di servizio” (service learning) finalizzata alla progettazione. Oltre alla riqualificazione di alcune aree del plesso, coinvolgendo per due anni gli studenti delle classi 3F e 3B.

Cos’è il service learning

«Il service learning è una pedagogia caratterizzata da tre fattori: rendere protagonisti i giovani coinvolti, perseguire un apprendimento curricolare e promuovere un’azione concreta di servizio rivolta alla propria comunità», spiega la docente Antonella Annibale, referente del progetto con la collega Anna Orlandi.

«Nella nostra scuola disponiamo di molti spazi all’aperto. Alcuni sono poco utilizzati perciò abbiamo pensato, con i ragazzi, di riqualificare e rinnovare in un’ottica inclusiva, permettendo a tutti di partecipare in egual misura. Hanno seguito tutte le fasi, dall’ideazione alla progettazione, dall’iter con la dirigenza scolastica per richiedere l’autorizzazione fino all’intervento di pulizia e alla tinteggiatura di pareti e pavimenti, ora dedicate a diverse discipline».

Studentesse e studenti sono quindi diventati protagonisti attivi, mettendo in pratica quanto appreso durante le lezioni. Ma anche lavorando in modo solidale per la creazione di una vera e propria aula a cielo aperto. Recentemente inaugurata, con la ripresa delle lezioni a settembre potrà essere utilizzata come spazio “Oltre l’aula” per attività ricreative, letture o attività teatrali.

«Il progetto è stato interamente autofinanziato attraverso la vendita di alcuni prodotti realizzati dagli alunni durante i laboratori pomeridiani e il successivo mercatino natalizio. Crediamo molto nel valore della manualità, un’arte che permette agli allievi di attivare delle forme di apprendimento speciali, uniche e autentiche», aggiunge l’insegnante. «Ringrazio i docenti Valentina Pigozzo, Marta Petruso e Elena Russo, che hanno donato il loro tempo e la loro professionalità, e la dirigente scolastica Serena Gavagnin».

«Un’iniziativa che coniuga i valori della didattica allo sviluppo del senso civico nei nostri ragazzi»,

dichiara l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili, Maria Paola Stocchero. «Questo percorso ha portato gli studenti a immaginare e poi concretizzare il recupero di un’area prima inutilizzata. Uno spazio di cui si sono presi cura e che nel tempo, con costanza e dedizione, hanno fatto fiorire. La nostra amministrazione comunale sostiene con convinzione i laboratori di manualità organizzati dalle nostre scuole, ad esempio coinvolgendo tantissimi giovani nei mercatini di Natale».

Fonte: Hassel Omnichannel Ufficio Stampa – Comune di Montecchio Maggiore (VI)