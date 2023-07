Fimon Lake Run decima edizione a Torri di Arcugnano

Gli organizzatori prevedono 250 iscritti, per un totale di 44 premiati tra gara al maschile e al femminile – Fimon Lake Run.

Il ricavato verrà devoluto in beneficienza

Mercoledì 12 luglio, alle ore 20,

in piazza Rumor a Torri di Arcugnano, prenderà il via la Fimon Lake Run, corsa podistica organizzata dal Comitato UISP di Vicenza, che nell’anno corrente arriva alla decima edizione.

La manifestazione è organizzata con il contributo di:

Banca del Veneto Centrale,

iRun,

Evodata,

Skyrunners,

Vicenza Marathon,

la Farmacia Campedello

bar Al Portico 26

Si stimano, per la chiusura delle iscrizioni, fissata per domenica 9 luglio, circa 250 iscritti.

La Fimon Lake Run nasce nel 2013 con lo scopo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne e nel corso di questo decennio ha visto ogni anno incrementare gli iscritti.

Solo nel 2020 la corsa si è dovuta fermare a causa della pandemia da Covid-19.

Il percorso di quest’anno parte da piazza Rumor,

a Torri di Arcugnano, per poi snodarsi lungo le strade e i sentieri che circondano il lago di Fimon e quindi di nuovo in piazza a Torri di Arcugnano per l’arrivo.

Il tracciato sarà su un terreno misto tra sterrato e asfalto.

I primi tre classificati assoluti, sia al maschile che al femminile, verranno premiati con prodotti targati iRun e una coppa.

Ma non saranno gli unici a salire sul podio durante le premiazioni.

Sono infatti previsti riconoscimenti anche per i primi tre di ogni categoria tra i 35 e i 59 anni e per il primo di tutte le categorie over-60, per un totale di 44 premiati tra maschile e femminile.

Tutti gli atleti e le atlete che concluderanno il percorso entro i 90 minuti previsti riceveranno comunque una medaglia e parteciperanno al party successivo alla manifestazione.

L’eventuale ricavato della corsa verrà poi devoluto ad un ente sociale ancora da definire per le donne in difficoltà.

Appuntamento quindi a mercoledì 12 luglio alle ore 20, per la decima edizione della Fimon Lake Run.

Vicenza, 7 luglio 2023

Fonte Edoardo Ferrio

