Al via la sostituzione degli infissi alla scuola G. G. Trissino di Vicenza

Assessore all’istruzione Selmo: “ la sostituzione degli infissi è un intervento volto al risparmio energetico che sarà realizzato nel rispetto dei tempi dettati dal Pnrr”

Nuovi infissi per la scuola secondaria di primo grado G. G. Trissino. Hanno preso il via in questi giorni i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza finanziati con 400mila euro da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”).

L’intervento prevede la sostituzione di buona parte degli infissi esterni con finestre in alluminio più efficienti.

“I nuovi serramenti – afferma l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – garantiranno un notevole risparmio energetico, grazie alla riduzione delle dispersioni di calore anche di tre volte, con il conseguente abbattimento dei costi di gestione dell’edificio. L’intervento, finanziato con i fondi ottenuti nell’ambito del Pnrr dalla precedente amministrazione, verrà realizzato rispettando i tempi previsti dal bando. I lavori saranno quindi portati a termine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Nel dettaglio, verranno sostituiti gli infissi dell’aula magna, delle aule ordinarie, speciali e multifunzionali e degli uffici della segreteria e della direzione. Restano esclusi i serramenti di corridoi e servizi igienici.

L’intervento interessa una superficie complessiva di serramenti pari a circa 400 mq, distribuita su tre livelli: piano rialzato, primo e secondo.

Per maggiori informazioni sui progetti relativi alla scuola finanziati nell’ambito del Pnrr: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/pnrr.php/scuoleeasili

Foto: infissi da sostituire

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa