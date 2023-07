A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

LAVORI IN A4 TRA PESCHIERA E DESENZANO

In direzione Milano nelle notti da lunedì 10 a giovedì 13 luglio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione, dal Km 243+600 al Km 241+300, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Peschiera e Desenzano, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti da lunedì 10 a giovedì 13 luglio 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI DIURNI IN A31:

TRA INTERCONNESSIONE A4 E DUEVILLE IN DIREZIONE NORD;

TRA THIENE E DUEVILLE DIREZIONE SUD

In direzione Piovene dal 10 al 14 luglio 2023

In direzione Rovigo il 10 luglio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività di realizzazione fondazioni portali a bandiera in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra l’interconnessione con l’autostrada A4 e Vicenza Nord (al Km 60+600) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nelle giornate di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 luglio 2023.

Successivamente i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023 poiché le attività di fondazione portali a bandiera, pur rimanendo in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette), si sposteranno nel tratto autostradale compreso tra Vicenza Nord e Dueville (al Km 68+700).

Sempre in A31 per attività di realizzazione fondazioni portali a bandiera in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra Thiene e Dueville (dal Km 70+600 al Km 69+800) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nella giornata di lunedì 10 luglio 2023.

LAVORI DIURNI IN A31 TRA INTERCONNESSIONE

SS 434 E NOVENTA VICENTINA

In direzione Piovene da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione a tratti sparsi, in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) tra l’interconnessione con la SS 434 e il casello di Noventa Vicentina, si viaggerà su una sola corsia dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nelle giornate di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023.

LAVORI IN A31 TRA VICENZA NORD E DUEVILLE

In direzione Piovene nelle notti dal 10 al 15 luglio 2023

In A31 per cantieri di manutenzione giunti al Km 69+100 in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra il casello di Vicenza Nord e Dueville, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

