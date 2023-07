Ragazze nel Pallone: parte la XV edizione

Sport, divertimento, inclusione e psicologia al Parco le Brentelle di Padova il 7 – 8 – 9 luglio – Ragazze nel Pallone

Non solo un evento sportivo, ma molto di più:

tre giorni in cui lo sport sarà al centro di divertimento, inclusione, confronto, innovazione, crescita.

Ragazze nel Pallone, giunto alla XV edizione, è il più importante festival di sport femminile in Europa: si parte domani (venerdì 7 luglio) al Parco Le Brentelle, impianto Filippo Raciti, di Padova.

Le atlete attese sono oltre 600, più altrettanti accompagnatori e accompagnatrici. 44 le squadre di calcio iscritte, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che arrivano a 60 considerando i tornei degli altri sport.

Si apre venerdì alle 17, con l’esibizione di taekwondo delle categorie kids e master, a cura del Team Monforte.

Alle 20 è il momento del crossfit, attività in fortissima ascesa presentata dalla palestra Black Crab.

La sera poi è soprattutto divertimento, con i tornei di ping pong, beer pong e biliardino e un dj set con silent party per concludere la serata.

Sabato mattina

sveglia presto per affrontare una giornata intensa che comincerà con il benvenuto dell’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina e proseguirà con la presenza della tiktoker e calciatrice in erba Carol De Lisanti, 8 anni, promessa della Roma women.

A seguire, via a tutti i tornei: calcio a 6, futsal, basket, touch rugby, ultimate frisbee, padel e beach sports. E, senza soluzione di continuità, esibizioni e dimostrazioni di tutti gli altri sport in campo: dal kickboxing al tai chi, dall’arrampicata al pickleball.

Novità di grande rilievo di questa edizione, la presenza a Ragazze nel Pallone dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto.

L’obiettivo è quello di ribadire la necessità di combattere gli stereotipi di genere nello sport, sostenere una cultura sportiva basata sull’uguaglianza di genere, con un focus sulla disciplina e sul legame tra sport e benessere mentale.

Sono sei i talks attivati nelle giornate di sabato e domenica

con un team di professioniste e professionisti della psicologia, con la collaborazione di alcune atlete.

La componente mentale, per ottenere una performance di successo nella pratica sportiva, è fondamentale.

Nello spazio riservato alla psicologia dello sport si sperimenteranno esercizi con luci di reazione e con carte Dobble, con la dr.ssa Francesca Stecchi, misurando concentrazione, velocità di reazione, capacità di prendere decisioni rapide e di agire sotto pressione.

Esercizi utili a supportare anche la gestione dello stress e dell’ansia per distogliere la mente da pressioni esterne.

Nello spazio riservato al Mental Training invece la dr.ssa Roberta Lubrano mostrerà le tecniche di rilassamento, respirazione e attivazione necessarie per costruirsi una routine pre-gara che consentono di essere preparati mentalmente.

La forza mentale è influenzata da diversi fattori, tra cui la capacità di prestare attenzione al compito sportivo e la gestione dei pensieri negativi che possono manifestarsi durante l’attività. Il dr. Davide Cappellari dimostrerà come la pratica della Mindfulness aiuti a focalizzare l’attenzione sul qui e ora, evitando di farsi trasportare dai pensieri negativi che potrebbero bloccare o limitare la performance.

Anche rafforzare i legami all’interno della squadra ha una significativa ricaduta positiva nelle performance.

A Ragazze nel Pallone

le psicologhe e gli psicologi dello sport porteranno anche esercitazioni pratiche di Team Building guidate dalla dr.ssa Chiara Sergotti e lo strumento del Biofeedback per imparare ad acquisire consapevolezza del proprio stato fisiologico.

Attraverso un sensore non invasivo collegato a un dispositivo, la dr.ssa Silvia Ferri mostrerà come è possibile verificare i valori di battito cardiaco, attivazione e temperatura corporea, in uno stato di rilassamento e/o visualizzazione e osservare la loro variazione.

Oltre ai rappresentanti dell’Ordine, saranno presenti i seguenti psicologi e psicologhe dello sport: Silvia Ferri, Francesca Stecchi, Davide Cappellari, Roberta Lubrano, Chiara Sergotti

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

Venerdì 7 luglio

ore 17 Apertura cancelli, area tende, stand gastronomici

ore 17-20 Taekwondo, Esibizione/combattimento categorie Kids/Master. Team Monforte

ore 19-23 Tornei beer pong/ping pong/biliardino

ore 20 Esibizione di Crossfit a cura della palestra Black Crab

Ragazze nel Pallone è nato per valorizzare le competenze e le capacità delle donne, per fare crescere la visibilità dello sport femminile e per dare spazio ai nuovi talenti.

Ragazze nel Pallone si svolge con il patrocinio del Comune di Padova.

Sponsor ufficiale: Diadora

