Pallacanestro Vicenza: in arrivo Diego Terenzi per il primo colpo di mercato

Dopo il poker di conferme ( Cucchiaro , Ambrosetti , Cernivani e Brambilla) annunciato nei giorni scorsi, la Civitus Vicenza è pronta ad inserire il primo volto nuovo, in vista del campionato di B d^ ECCELLENZA – Pallacanestro Vicenza

E’ l’esterno classe 95 Diego Terenzi 193 cm: arriva da Legnano dove ha chiuso la scorsa annata con 10,3 punti m.p., 5,2 rimbalzi e 1,8 assist.

Pesarese, uscito dal vivaio Vuelle, con il suo club ha conquistato l’accesso alla serie B nazionale superando al play-in Gallarate per 3 a 1 nella serie.

Nelle ultime stagioni ha indossato le canotte di Alba , Cesena e quella appunto di Legnano dal 2021.

Come anticipato le squadre della B nazionale si divideranno in due gironi da diciotto squadre .

Due le possibili soluzioni : Nord/Sud o Est/Ovest. Quest’ultima la più accreditata.

Fonte Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Il palasport Città di Vicenza, casa della Civitus Allianz Vicenza, è il principale palazzetto dello sport del capoluogo berico. Situato in via Goldoni

Inaugurato nel 1972, si tratta di un palazzo importantissimo per la pallacanestro di tutto il territorio: casa della Ferroli Vicenza che negli anni ’80 andò ad un passo dalla promozione in Serie A, nello storico edificio hanno giocato anche la Fracasso Basket che centrò l’A2 nel 1993.

Dà ospitalità non solo alla pallacanestro maschile, ma anche all’AS Vicenza, la formazione cestistica al femminile, che negli anni ’80 dominò in Italia e in Europa, e alla Pallavolo Vicenza, che sotto la denominazione Minetti, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, fu una delle più solide e importanti realtà nazionali.

Dalla stagione 2014-15, la rifondata Pallacanestro Vicenza disputa tutte le partite nello storico impianto di via Goldoni.

Venne costruito nel quartiere di San Paolo per creare una piccola cittadella dello sport che fosse adiacente al centro e facilmente raggiungibile da tutta la cittadinanza. Il palazzetto infatti, sorge di fianco alle piscine comunali, al pattinodromo, alla pista d’atletica di via Rosmini e poco distante dai campi da tennis comunali, in un complesso di diverse strutture storiche per tutta la città di Vicenza.