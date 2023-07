Mercatino del libro usato in Bertoliana

A Palazzo Cordellina. Il ricavato andrà devoluto alla biblioteca alluvionata di Faenza

Da lunedì 10 a venerdì 21 luglio, dalle 15.30 alle 18.30,

nei locali al piano terra di Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12) torna l’appuntamento con il mercatino dei libri usati della Biblioteca Bertoliana.

Saranno proposti oltre 650 volumi

di letteratura, religione, storia, storia locale vicentina e narrativa, oltre ad alcune opere di carattere generale e grande formato, e molti cataloghi d’arte.

Proprio i libri di storia dell’arte costituiranno la cifra di questa edizione del mercatino.

Saranno infatti proposti numerosi cataloghi di mostre nazionali e locali, saggistica di interesse e argomento artistico, e alcune guide di località archeologiche.

Novità di quest’anno infine la presenza di film in dvd del genere commedia contemporanea in lingua originale inglese.

La maggior parte dei libri – molti frutto di donazioni – sarà acquistabile ad offerta libera a partire da 1 euro. Gli altri a 5 o a 10 euro, a seconda dei bollini colorati che presenteranno sul dorso.

Solo una piccola parte, infine, potrà avere un prezzo maggiore, in ragione della qualità e della rarità dell’opera.

La Biblioteca Bertoliana sosterrà con gli introiti del mercatino di libri la Biblioteca Manfrediana di Faenza, una delle biblioteche più colpite dall’alluvione romagnola, dov’è andata perduta la sezione dei libri per ragazzi.

Sarà pertanto un’occasione importante

per la Bertoliana e per Vicenza per sostenere concretamente la biblioteca di Faenza.

Consentendole l’acquisto di nuovi libri che possano andare a rinforzare un patrimonio irrimediabilmente perso.

Il mercatino di libri usati si inserisce quest’anno all’interno di importanti progetti culturali che nei mesi di giugno e luglio coinvolgono la Bertoliana e il settecentesco Palazzo Cordellina.

Il cortile – da poco riqualificato per iniziativa del Rotary Club Vicenza e grazie al lavoro di squadra di numerosi attori, tra associazioni, artisti, aziende e volontari – resterà aperto per quanti vorranno leggere seduti sulle panchine d’artista realizzate da Manuela Bedeschi.

Lo spazio interno di 600 metri quadrati offre oggi la possibilità di una gradevole sosta tra alberi, ortensie a foglia di quercia e alte canne di bambù.

Nelle due settimane di mercatino,

nella sala Caffetteria al piano terra del Palazzo è visitabile la quinta edizione della mostra internazionale d’illustrazioni per l’infanzia /e.mò.ti.con/

Illustra l’emozione de La Piccionaia – che quest’anno porta il titolo “Atlante dei desideri” – frutto della selezione di 30 illustrazioni scelte tra 226 opere realizzate da 113 artisti under35 di diversi Paesi, lavorando sui temi del sogno, del desiderio e dell’utopia.

Dal 18 al 20 luglio il Palazzo ospita poi nella sala Udienze la residenza artistica 2023 dell’associazione culturale Bacan.

Ispirati dalle “Lezioni americane” di Italo Calvino, di cui quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita, quattro musicisti under 35, guidati da un esperto, lavoreranno a improvvisazioni.

Improvvisazioni che restituiranno in un concerto finale previsto per giovedì 20 luglio alle 18 nel giardino di Palazzo Cordellina.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

Fonte Comune di Vicenza