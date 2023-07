Malo viene riconosciuto come “Comune attivo” dalla Regione Veneto

La Regione Veneto ha attestato, in questi giorni, che Malo viene riconosciuto come “Comune attivo”

Avendo lo stesso attivato percorsi adeguati di promozione di uno stile di vita attivo per i suoi cittadini, validati dall’azienda sanitaria Ulss 7 secondo quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione.

Quali sono state le armi vincenti

messe in campo dall’amministrazione comunale per ottenere il riconoscimento?

Intanto una più che decennale esperienza con i gruppi di cammino,

con le pratiche motorie al parco,

con le mappature delle aree verdi e degli spazi naturali esistenti nel territorio

la chiusura al traffico delle strade in occasione di numerosi eventi.

Nei progetti presentati sono risultati vincenti il percorso della “terra crea” nell’ambito di Agritour, la ginnastica al parco rivolta a tutta la popolazione, i centri estivi per bimbi e ragazzi con attività motorie seguite da associazioni sportive e da cooperative.

Malo – Un ruolo determinante

nell’attribuzione del riconoscimento va alla presenza del Montecio, polmone verde cittadino attrezzato per attività motorie.

Diventato, nel corso degli anni, ritrovo per allenamenti anche di sportivi dediti ad attività agonistiche oltre che apprezzato punto di riferimento per attività motorie della popolazione.

A ciò si aggiunge la vocazione sportiva della comunità, ricca di società che praticano varie discipline.

Il logo potrà essere utilizzato dal Comune che ha aderito alla rete, esponendolo nei suoi locali.

Inoltre potrà essere utilizzato nelle comunicazioni di iniziative per la promozione alla cittadinanza delle attività che sono state oggetto del riconoscimento di Comune Attivo da parte dell’Azienda Ulss competente.

<Una soddisfazione in più per Malo – assicura il sindaco Moreno Marsetti – e un riconoscimento a quanto di buono viene fatto nella nostra comunità per la tutela della salute pubblica attraverso le attività di movimento, questo grazie alle Associazioni e agli uffici comunali.

Malo, 6 luglio 2023

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino monica.filippi@comune.malo.vi.it