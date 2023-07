ITER SB, il nuovo polo veneto per la consulenza green e benefit

La nuova società per la cultura della sostenibilità è una sinergia di Endevo Advisory Firm, Studio Melloni & Partners e TZ&A Studio Associato – ITER SB

È con la volontà di offrire servizi innovativi e al fine di contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, che tre importanti realtà professionali del territorio vicentino ma non solo, hanno dato avvio a ITER società benefit, realtà volta a supportare le imprese nel rispondere efficacemente alle nuove sfide.

Endevo Advisory Firm StPpA, Studio Melloni & Partners e TZ&A Studio Associato,

Tra le priorità della nuova iniziativa,

che ha solidissime radici nelle competenze e nelle esperienze maturate dai tre studi nell’advisory a valore aggiunto prestata al triplice portafoglio clienti, ci sono i temi legati alla transizione digitale ed ecologica, all’innovazione tout court e alla responsabilità sociale.

“Ognuno di noi ha un suo punto di osservazione privilegiato sul mondo delle imprese del Triveneto, e non solo” commentano Francesco Melloni, Benedetto Tonato e Manfredo Turchetti.

Fondatori del progetto che vede unite per la prima volta tre insegne storiche dell’advisory nel M&A, nell’accounting, nella governance, nel management e nel tax del territorio.

“Ci siamo resi conto che unendo le forze e le competenze avremmo potuto aiutare meglio le imprese a sviluppare quei temi che oggi sono di grandissima – e persino scottante -, attualità per la competitività.

Senza dimenticare il presidio della sfera racchiusa sotto l’acronimo ESG.

Siamo concordi nel dire

che oggi i modelli di impresa vincenti sono piattaforme e ITER è esattamente questo, un itinerario.

Intinerario per recuperare il suo etimo, da sviluppare insieme lungo strade magari completamente diverse ma tutte accomunate dai valori fondanti della crescita.

Ma anche dello sviluppo sostenibile, del rispetto e dell’ambiente in senso lato.

Percorsi virtuosi sempre più fondamentali per le imprese e per l’attrazione di talenti, oltre che di clienti”.

Tra i primi clienti che hanno aderito con entusiasmo alla consulenza di ITER, ci sono

Cielo e Terra Spa,

azienda vitivinicola dei Colli Berici che debutta con il suo primo Bilancio di sostenibilità, come punto di arrivo di un percorso iniziato con Studio Melloni, che l’ha vista traguardare una sostenibilità di filiera, con una catena di approvvigionamento più equa, diventando nel 2020 B Corp e l’anno scorso Società Benefit;

Sacme Spa,

che opera a livello internazionale nel mercato delle materie plastiche, dei tecnopolimeri e dei biopolimeri, che sta sostenendo un piano di sviluppo sulla sostenibilità dettato in primis dal mondo in cui opera e approcciato con una audit tra gli stakeholder sviluppata con Endevo.

ITER

Siamo una società Benefit costituita da corporate advisors che prestano consulenza presso lo studio Melloni & Partners, TZ&A Studio Associato ed Endevo Advisory Firm – con sede in Vicenza – insieme ad altri illustri professionisti e partners esterni. Insieme abbiamo elaborato una soluzione “poliedrica” che affronta tutti gli ostacoli che si pongono tra le aziende e la transizione verso la sostenibilità.

Gli studi fondatori

Endevo.

Endevo Advisory Firm è una Società per Azioni tra Professionisti con sede a Vicenza che nasce con l’obiettivo di offrire un’assistenza professionale al contempo specializzata, integrata ed innovativa a famiglie e imprese offrendo una consulenza indipendente e multidisciplinare.

Combina sinergicamente competenze in campo strategico, finanziario, societario e fiscale per fornire una consulenza integrata, creativa e su misura in 4 aree:

Corporate Governance,

Corporate Finance,

Accounting,

Tax & Legal e Corporate Strategy and Valuation.

Melloni & Partners (M&P).

Melloni & Partners (M&P) opera da oltre 25 anni a Vicenza in qualità di financial advisor indipendente tipicamente nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria d’impresa con competenze specifiche nella consulenza imprenditoriale, anche verso imprese familiari.

La sua attività ha come mission lo sviluppo e la valorizzazione del business dei clienti nel rispetto dei valori imprenditoriali, etici e in sintonia con il territorio.

Opera con investitori privati e istituzionali italiani ed esteri, a fianco del management, per finalizzare acquisizioni che abbiano per oggetto tipicamente aziende italiane.

Aziende in particolare localizzate nel Nordest, mettendo a disposizione la propria esperienza ed il proprio network nel territorio.

TZ&A.

TZ&A è una delle più importanti realtà professionali del nord-est nell’ambito della consulenza aziendale, societaria e fiscale.

Si rivolge a società enti pubblici e privati, enti del terzo settore, persone, famiglie ed imprese.

L’alta qualità dei servizi offerti è il risultato di una filosofia da sempre fondata sulla cura dei propri clienti ispirandosi ai criteri e alle modalità operative di best practice e ai principi dettati dal T.Q.M. (Total Quality Management) che vengono applicati con spirito creativo, propositivo ed innovativo.

Con un approccio client focused,

TZ&A mette il cliente al centro del proprio lavoro, accompagnandolo step by step, offrendo una consulenza d’impresa multidisciplinare e di alto profilo.

Vicenza, 6 luglio 2023

