HORIZON – Guido Meda presenta le nuove livree dei kart VKI®

In una cornice esclusiva, le emozioni dell’esperienza in pista hanno preso vita con le livree dei nuovi kart VKI®.

L’orizzonte di VKI® è chiaro. E sarà sempre focalizzato sulle emozioni dell’esperienza in pista.

È questo il messaggio principale che VKI® ha voluto lanciare con Horizon, un esclusivo evento business dedicato a sponsor e partner dell’azienda, tenutosi ieri sera, mercoledì 5 luglio, allo spazio Tela Bianca, nel cuore del centro storico di Vicenza, e che ha avuto come super ospite Guido Meda, volto e voce iconica del grande motorsport internazionale.

Durante la serata sono state svelate per la prima volta le nuove livree dei nuovi kart VKI®, realizzate dai 2BROS, duo di illustratori vicentini che si è esibito con un live painting durante l’evento.

Si è poi parlato dei progetti futuri di VKI®, di un percorso tracciato e ben chiaro nella mente della proprietà e dell’intero team. Un cammino che porterà a parecchie novità nei prossimi mesi.

Ecco nel dettaglio tutte le novità e i momenti più belli della serata:

NUOVI KART

Una novità, questa, che andrà ad impattare subito sull’esperienza in pista VKI®. È infatti in arrivo una nuova flotta di kart, pronta scendere in pista tra poche settimane. VKI® rinnova totalmente il suo parco mezzi, confermando la partnership con Sodikart e puntando ancora sul modello SR4, che monta un motore Honda 270cc 4 tempi. Una nuova flotta per offrire un’esperienza in pista che sia sempre coinvolgente, sicura e divertente.

NUOVE LIVREE

More than a livery. Più di una livrea. Si può riassumere così l’obiettivo che VKI® si è posta con la realizzazione del nuovo “abito” per i propri kart: far sì che non fossero solo un abbellimento estetico, ma che potessero davvero raccontare qualcosa dell’esperienza in pista e delle emozioni che la accompagnano. È nata così la collaborazione con i 2BROS, ai quali è stato chiesto di riassaporare l’esperienza in pista, viverla appieno e descrivere attraverso le loro illustrazioni tutte le sensazioni che una serata al VKI® sa regalare.

GUIDO MEDA

È stato il protagonista della prima parte della serata, intrattenendo tutti gli ospiti con uno speech dedicato al mondo VKI®. Un viaggio attraverso i valori di VKI®, le esperienze e gli aneddoti di un’intera carriera giornalistica vissuta sui circuiti più famosi del motorsport internazionale. Nell’ultima parte del suo intervento, Guido Meda ha poi dialogato con la proprietà di VKI®, approfondendo la riflessione sulla visione e i progetti futuri dell’azienda.

LIVE PAINTING

Anche la presentazione ufficiale delle nuove livree è avvenuta in maniera “speciale”, prendendo forma poco a poco sotto gli occhi degli ospiti. I 2BROS, infatti, sono stati protagonisti di un live painting che ha letteralmente dato vita alle illustrazioni presenti sulle nuove livree. Colori, forme ed emozioni che sono un tutt’uno con l’esperienza in pista VKI®.

VKI®

“Una serata emozionante, sotto tutti i punti di vista. Presentare le nuove livree dei nostri kart nel cuore di Vicenza, assieme ai nostri partner e con la compagnia di un ospite eccezionale come Guido Meda, è stato davvero entusiasmante. Le emozioni provate durante l’esperienza in pista saranno sempre il faro che ci guida, per questo nelle prossime settimane arriverà una nuova flotta di kart e, sempre per questo, le nuove livree saranno qualcosa di mai visto prima. I 2BROS, con le loro illustrazioni, sono riusciti a raccontare al meglio le sensazioni di una nostra esperienza in pista; siamo sicuri che il loro lavoro sarà un ingrediente in più per rendere ancor più bello passare una serata al VKI®”.

Fonte: VKI® Kart Experience