I prodotti del territorio animeranno le serate all’insegna del km0 – Coldiretti e Campagna Amica Vicenza tra i partner di Ama Festival

La buona musica non può che essere abbinata ad ottimo cibo.

È con questa premessa che Coldiretti e Campagna Amica Vicenza hanno deciso di essere tra i collaboratori di Ama Festival a Bassano del Grappa.

Questo per proporre ai partecipanti dell’evento il meglio dei prodotti gastronomici del territorio.

Nell’area food del Festival, infatti, i visitatori verranno accompagnati in un’esperienza sensoriale a tuttotondo, a completamento di quella proposta dalla musica. E Coldiretti ci sarà.

Durante i concerti in calendario,

infatti, sarà a disposizione un gazebo Coldiretti e Campagna Amica dove verranno proposte le attività che l’Associazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo propone nel territorio, nonché gli appuntamenti con i mercati per la vendita diretta.

Tra i prodotti a km0 che verranno proposti nell’area food non mancheranno la tosella, le verdure e la frutta fresca di stagione.

Gli agriturismi Pulierin Enotavola Vignaioli contrà Soarda di Bassano del Grappa e l’Agriturismo Col Del Gallo a Solagna, inoltre, proporranno le loro experience per far conoscere il territorio e degustarlo, con visite guidate in azienda, percorsi naturalistici e la scoperta di cantine scavate nella roccia o degli antichi foiaroi.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 8 luglio, nel meraviglioso parco di villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, con il duo più famoso della musica elettronica internazionale, The Chemical Brothers.

Un live set di più di due ore, con i migliori effetti luci e video, nel palco di AMA Preview, l’anteprima di AMA Music Festival.

L’apertura cancelli sarà alle ore 17.30

con una timetable molto ricca che prevede il live dei Motel Connection alle ore 19.00, il DJ set di The Bloody Beetroots alle 20.15, il DJ set di James Holroyd alle ore 21.30 per poi concludere con il live di The Chemical Brothers alle 22.00.

