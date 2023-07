Cinema in Aperta Città: tornano a Thiene le emozioni sotto le stelle

Tornano al Parco di Villa Fabris a Thiene (VI) le emozioni del grande cinema sotto le stelle con: Cinema in Aperta Città

Cinema in Aperta Città è uno degli eventi più attesi e amati dell’estate e torna anche quest’anno ad animare le serate del parco di Villa Fabris a partire da giovedì 13 luglio 2023. L’evento è organizzato dal Comune di Thiene e Cinecircolo Murialdo Thiene.

Dichiara l’Assessora alla Cultura, Ludovica Sartore:

“Con l’estate torna, anche quest’anno, Cinema in aperta città, uno degli appuntamenti più attesi e consolidati della stagione. Ci attendono fino a fine agosto venti serate da vivere nella splendida e fresca cornice del parco di Villa Fabris. Torna con tutte le emozioni che solo il grande schermo sa dare al suo pubblico. Come sempre la proposta è varia e adatta a tutti in un’iniziativa che ormai da molti anni l’Assessorato organizza con la preziosa e qualificata collaborazione del Cinecircolo Murialdo Thiene che ringrazio per la disponibilità. L’augurio è di cogliere questa bella opportunità che unisce divertimento, svago e cultura“.

Programma

Giovedì 13 luglio

Si comincia giovedì 13 luglio con Le otto montagne scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.

Venerdì 14 luglio

Segue venerdì 14 luglio Super Mario Bros, film di animazione del regista Aaron Horvath e Michael Jelenic. Protagonisti i due fratelli idraulici più famosi dei videogiochi, Mario e Luigi. Ambientato nel mondo del basket è Air la storia del grande salto: Ben Affleck firma la regia di questo film che racconta l’incredibile partnership rivoluzionaria tra l’allora esordiente Michael Jordan e la neonata divisione di basket di Nike che ha rivoluzionato il mondo dello sport e della cultura contemporanea con il marchio Air Jordan.

Domenica 16 luglio

Bill Holderman è il regista di Bookclub-Il capitolo successivo: il film, proiettato domenica 16 luglio, racconta il viaggio in Italia di quattro amiche per l’addio al nubilato di una di loro, Vivian, proprio colei che voleva restare ostinatamente single per tutta la vita.

Giovedì 27 luglio

il pubblico potrà vedere La signora Harris va a Parigi del regista Anthony Fabian; la storia è ambientata tra Londra e Parigi negli anni Cinquanta e ha per protagonista Ada Harris, domestica dal cuore d’oro.

Venerdì 28 luglio

è la volta di Non così vicino del regista Marc Foster con un bravissimo Tom Hanks sempre straordinario a comunicare emozioni profonde, a cui seguirà sabato 29 luglio Le buone stelle -Broker di Kore’eda Hirokazu; il film fa riferimento alle scatole in cui venivano lasciati i bambini in modo anonimo quando i genitori non potevano tenerli cosicché venissero presi e accuditi da altri.

Domenica 30 luglio

Il mese di luglio termina domenica 30 con L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, che impersona Franco Amore, poliziotto all’ultimo giorno di lavoro dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle Forze dell’Ordine, che all’improvviso viene richiamato in servizio in una notte definita dal regista stesso una discesa agli inferi del protagonista.

Giovedì 3 agosto

è la volta della pellicola romantica con Celine Dion Love again di James C. Strouse.

Venerdì 4 agosto

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, con Spider-Man: Across the Spider- Verse del regista Joaquim Dos Santos.

Sabato 5 agosto

è la volta di John Wick 4 del regista Chad Staneiski: l’assassino in nero numero uno al mondo trova una via per sconfiggere la Grand Tavola, ma prima di guadagnare la libertà deve affrontare un nuovo nemico che ha alleanze in tutto il mondo.

Domenica 6 agosto

tocca a Il sol dell’avvenire, ultima fatica di Nanni Moretti, e giovedì 10 agosto a The quiet girl del regista Colm Bairéad: il film, ambientato in Irlanda, ha vinto un premio European Film Awards, una nomination ai premi Oscar e due nomination ai premi BAFTA.

Venerdì 11 agosto

per i più piccoli dal regista Hayao Miyazaki sul grande schermo ci sarà Il mio vicino Totoro, considerato una pietra miliare e un capolavoro animato per bambini accessibile anche ai più grandi. La storia è “un inno alla vita e all’immaginazione, all’infanzia e alla bellezza della natura, dove reale e magico si fondono”.

Sabato 12 agosto

Dungeons & Dragons L’onore dei ladri di John Francis Daley riporta sullo schermo il gioco di ruolo più celebre del mondo e lo fa con l’intento di incantare famiglie e giocatori veterani.

Domenica 13 agosto

Champions di Danny Byers è un film ambientato nel mondo del basket: Marcus Marakovich è l’allenatore di una squadra di giocatori con disabilità intellettive.

Giovedì 17 agosto

Emily di Frances o’ Connor ispirata alla vita di Emily Bronte è un biopic apertamente non convenzionale che delinea un ritratto intimista e straordinariamente icastico dell’autrice di Cime Tempestose. The Fabelmans è il film scelto per la serata di venerdì 18 agosto, storia autobiografica dello stesso regista, Stephen Spielberg a cui seguirà sabato 19 agosto Fast X per la regia di Louis Leterrier, decima pellicola della saga di Fast & Furious.

Domenica 20 agosto

Ultimo appuntamento della programmazione 2023 di Cinema in Aperta Città è domenica 20 agosto Empire of light del regista Sam Mendes. Ambientato in Inghilterra nel 1981, è la storia di una donna che costruisce la propria felicità attorno a una sala cinematografica in declino.

Le proiezioni inizieranno alle 21.30 nel mese di luglio e alle 21.00 nel mese di agosto.

Il costo del biglietto è di euro 6,50. La rassegna partecipa a Cinema Revolution, progetto del Ministero della Cultura che promuove il cinema italiano ed europeo e quindi alcuni film (la lista sarà pubblicata nei canali social Facebook Instagram o Whatsapp) saranno al prezzo unico di euro 3,50.

La programmazione potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà della direzione; in caso di maltempo la proiezione verrà annullata e sarà segnalato tramite whatsapp. Nel caso in cui il maltempo inizi dopo l’inizio del film e la direzione del cinema decida di interrompere la proiezione, il biglietto non potrà essere né rimborsato né recuperato in successive visioni.

Le casse apriranno un’ora prima dell’inizio della proiezione.

Per ulteriori informazioni:

email cinecircolo.murialdo.thiene@gmail.com e urp Comune di Thiene 0445804920 – il programma è visibile sul sito www.comune.thiene.vi.it

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa