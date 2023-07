Montegalda: alluvione Romagna, cena solidale di Agriturist Veneto

Cene solidali a favore delle aziende agricole colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. a Montegalda.

Da Agriturist, l’associazione degli agriturismi di Confagricoltura,

parte una campagna di raccolta fondi per aiutare gli imprenditori di una regione messa in ginocchio dai nubifragi e dagli allagamenti di metà maggio.

E il primo agriturismo veneto ad aderire è l’agriturismo Villa Feriani di Montegalda, che organizza per giovedì 6 luglio, alle 20, una cena di beneficenza con un menu che abbraccia idealmente gli agriturismi romagnoli.

Oltre ai salumi, ai sottoli e ad altre primizie di propria produzione, si potranno gustare infatti lo gnocco fritto e la Tenerina, dolce tipico dell’Emilia-Romagna.

“Siamo stati molto colpiti da quello che è successo ai nostri colleghi e perciò abbiamo aderito senza indugio a questa iniziativa di Confagricoltura e Agriturist – spiega Giulia Lovati Cottini, presidente di Agriturist Veneto -.

Da parte dei cittadini di Montegalda c’è stata una bellissima risposta, con parecchie adesioni.

Ma domani ci saranno tanti partecipanti dalla provincia di Vicenza e dagli agriturismi delle altre province.

Siamo praticamente sold out. Il ricavato della cena verrà totalmente versato nel conto corrente dedicato intestato a Confagricoltura Emilia-Romagna.

Il numero, per chi volesse contribuire con una donazione, è IT08S0623002402000058042910. Causale: Alluvione Emilia-Romagna”.

Dopo l’alluvione gli agricoltori si sono messi subito rimboccati le maniche, ma ogni piccolo gesto può aiutarli per far ripartire le aziende devastate dal disastroso evento climatico.

Solo per il settore agricolo si stimano 5.000 realtà agricole colpite, con il coinvolgimento di 53 Comuni, per danni che ammontano a 6.000 euro a ettaro per i seminativi e 32.000 euro per i frutteti.

Ad essere danneggiate sono state soprattutto le aziende ortofrutticole, ma a soffrire sono pure gli allevamenti e le imprese vitivinicole.

Molti anche i vivai danneggiati. Anche i giovani di Anga – Confagricoltura Veneto si sono resi protagonisti di un’iniziativa solidale portando viveri e attrezzature da lavoro alle aziende agricole del Ravennate e coordinandosi in gruppi per affiancare le popolazioni colpite con secchi e attrezzi per spalare il fango.

Vicenza, 5 luglio 2023

Fonte Ufficio stampa Confagricoltura Vicenza