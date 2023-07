Montebello Vicentino: luglio, tre appuntamenti con il teatro all’aperto

Il mese di luglio, a Montebello Vicentino, sarà all’insegna del teatro.

L’Assessorato alla Cultura propone infatti tre spettacoli, tutti in programma alle 21 e ad ingresso libero, presso gli impianti sportivi in Piazzale del Donatore.

Il primo si terrà il 14 luglio.

Si tratta di “Badanti”, messo in scena da Artefatto Teatro, il quale racconta la convivenza tutt’altro che rosea tra un vecchio padrone di casa burbero e intollerante, una dispotica zia e le rispettive badanti.

Il 21 luglio

sarà la volta di “Solo la verità in maschera”, proposto da La Contrada Teatro.

Narra la storia di un gruppo di amici che, durante una cena, si trova a confrontarsi con l’amicizia, l’amore e il tradimento, scoprendo di conoscersi molto meno di quanto pensassero.

Il 28 luglio,

infine, Lanfranco Fossà presenta “Te rangito o feto da solo?”, ossia l’arte di imparare ad arrangiarsi fin da bambini, una pratica che continuerà per tutta la vita.

Montebello Vicentino – “L’estate di Montebello si anima con queste proposte teatrali di grande interesse – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura, Anna Cracco –.

Saranno occasioni per stare insieme in un contesto non solo di divertimento, ma anche di riflessione sui diversi aspetti della nostra vita”.

“Grazie ad iniziative come questa – commenta il sindaco, Dino Magnabosco – Montebello conferma di essere un luogo molto vivace dal punto di vista culturale. Invitiamo tutti a partecipare”.

Fonte Guido Gasparin – Berica Editrice Srl

La compagnia ArteFatto Teatro

nasce a Verona nel 2015 in seno all’Associazione Culturale “The Blue Butterfly” – organizzatrice di corsi di teatro – per iniziativa di Fabrizio Piccinato.

Gli attori, provenienti da differenti esperienze teatrali ed artistiche, hanno trovato in ArteFatto Teatro il porto d’approdo in cui condividere con serietà e passione la propria vocazione. Comune denominatore è il desiderio di realizzare lavori di qualità, mantenendo costantemente viva l’attenzione verso la ricerca e la crescita artistica.

Le produzioni di ArteFatto Teatro includono commedie, adattamenti di classici, varietà musicali, fiabe animate, cabaret, reading teatrali e progetti originali dedicati a iniziative specifiche di teatro-terapia e teatro d’impresa. La compagnia propone lavori sia in lingua italiana che in lingua veneta.

L’associazione The Blue Butterfly propone corsi di teatro sia autonomamente che in collaborazione con istituzioni pubbliche, scolastiche e con altre associazioni culturali.

REGIA

Fabrizio Piccinato

ATTORI

Giulia Bampa, Giuliana Bassan, Massimo Belligoli, Flora Cantachin, Stefania Castagnetti, Giuliana Comerlati, Alessandro De Guidi, Giacomo Fraccaroli, Jack Giacopuzzi, Mara Giarola, Noemi Marchiotto, Agnese Mela, Pasquale Ottaviano, Cristina Patuzzo, Barbara Pertile, Fabrizio Piccinato, Renza Piva, Ermanno Regattieri, Tobia Sabaini, Matteo Sartori, Paolo Succi, Ugo Tutone, Beatrice Varalta, Andrea Venturi, Gigi Vesentini, Gianluca Vighini, Anna Maria Zaccaria

SCENOGRAFIE E COSTUMI

Valeria Faccincani

LIGHT & SOUND DESIGN

Giacomo Fraccaroli, Tobia Gaspari, Elia Giusti

Fonte https://www.artefattoteatro.it/