Giovanni Andrea Zanon con Elia Cecino al Teatro Castello “Tito Gobbi”

7 luglio ore 21.20, al Teatro Castello “Tito Gobbi” di Bassano del Grappa – Giovanni Andrea Zanon con Elia Cecino

Uno spettacolo di bellezza melodica e virtuosismo tecnico che apre la sezione dedicata ai giovani talenti della musica classica

IL VIOLINISTA GIOVANNI ANDREA ZANON TORNA AL FESTIVAL ACCOMPAGNATO DAL PIANISTA ELIA CECINO

Operaestate Festival

apre con la grande musica venerdì 7 luglio alle 21.20 al Teatro al Castello “Tito Gobbi”, con il primo concerto dedicato ai Giovani Talenti.

In scena il violinista Giovanni Andrea Zanon accompagnato dal pianista Elia Cecino, entrambi vincitori di importanti concorsi internazionali.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Un giovane duo d’eccezione,

con un programma che prevede la Sonata n.7 Op.30 scritta da Beethoven nel 1802 con dedica allo zar Alessandro I di Russia.

Questa Sonata in do minore presenta alcuni caratteri del tutto peculiari e che segnano lo strabiliante contrasto di quest’opera rispetto alla produzione anteriore, come la cupa e minacciosa energia e il vigore drammatico, tesi a forzare dall’interno gli abituali schemi formali.

L’articolazione quasi sinfonica in quattro movimenti, l’assoluta originalità di alcune formule strumentali tra cui i passaggi in “staccato martellato”, le irruenti scale, le sovrapposizioni di lunghe linee melodiche e tempestose figurazioni del basso nonché certi insoliti tratti percussivi o declamatori.

A seguire la Polonaise n.1 Op. 4, un capolavoro in re maggiore scritto da Wieniawski nel 1852 e ispirata da Karol Lipińsk, a cui è dedicata.

Questa polonaise rappresenta una svolta nella composizione giovanile dell’autore, che per la prima volta mostra indipendenza e maturità e alolo stesso tempo uno spirito eroico e un virtuosismo intriso di contrasto e drammaticità.

Infine un brano dalla straordinaria perfezione tematica, la Sonata n.3 Op. 108 di Brahms.

Nata durante i soggiorni sulle rive del lago di Thun,

questa sonata richiese una lavorazione dal 1886 al 1888. Dedicata all’amico e collaboratore Hans von Bülow, essa si distingue dalle precedenti, oltre che per la presenza di quattro tempi, per un carattere decisamente più esuberante, incisivo, spesso incline al virtuosismo.

Mentre il canto del primo terna dell’Allegro si distende con un sottovoce ma espressivo ricco di pathos, il breve inserimento di alcuni accordi in tempo terzinato ne rallenta l’affrettato svolgimento quasi fossero dei sospiri.

Il secondo tempo della sonata è un Adagio in 3/8 la cui semplice struttura è imperniata intorno a una struggente melodia del violino seguita da un’ampia sezione cadenzale.

Nel terzo tempo Un poco presto con sentimento il tema principale esposto dal pianoforte presenta un motivo reso particolarmente accattivante dagli staccati del fraseggio e dal delicato fluttuare dell’armonia, un vivace intermezzo creato allo scopo di preparare l’ascoltatore al conclusivo Presto agitato.

Un concerto eseguito da Giovanni Andrea Zanon con il suo meraviglioso violino A. Stradivari “Marèchal Berthier”, Cremona 1716, della Fondazione Pro Canale di Milano.

Vincitore di oltre 30 concorsi nazionali e internazionali, Zanon inizia lo studio del violino all’età di 2 anni, e due anni dopo viene ammesso al conservatorio “Pollini” di Padova.

Successivamente si perfeziona al conservatorio di Venezia, a New York con Pinchas Zukerman, a Berlino e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Effettua concerti in qualità di solista esibendosi in alcune fra le sale più prestigiose del mondo, e recentemente ha rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022.

Accanto a Zanon,

il pianista Elia Cecino, classe 2001, vincitore anche lui di numerosi premi. Elia ha iniziato lo studio del pianoforte a 9 anni con Maddalena De Facci, diplomandosi a 17 da privatista con Lode presso il conservatorio di Cesena.

Dal 2019 Elia è artista in residenza della Fondazione “Luigi Bon”, affiancando allo studio del repertorio solistico un’intensa attività cameristica in duo, trio e quintetto con archi, calcando così importanti palchi nazionali ed internazionali.

Un concerto che saprà stupire e meravigliare, tra la poesia della grande musica classica e la passione e devozione di due giovani talenti. In caso di pioggia il concerto si terrà al teatro Remondini.

