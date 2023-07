FIGC Nazionale A Femminile in partenza per la Nuova Zelanda

Al campo ‘Gianluca Vialli’ l’ultimo allenamento prima della partenza per la Nuova Zelanda. Ecco la foto ufficiale delle Azzurre – FIGC Nazionale A Femminile

Si avvicina l’inizio della spedizione Mondiale:

le ragazze della Ct Bertolini, dopo l’ultima seduta al CPO ‘Giulio Onesti’ di Roma, hanno posato per la foto ufficiale.

Nel pomeriggio il saluto del vice ambasciatore neozelandese a Roma, poi il decollo con destinazione Auckland

L’ultimo allenamento in Italia, la foto ufficiale, il saluto del vice ambasciatore neozelandese in Italia. La Nazionale femminile è pronta al decollo con destinazione Nuova Zelanda.

Il volo, in partenza in serata dall’Aeroporto di Fiumicino, darà ufficialmente il via alla missione Mondiale per le ragazze della Ct Milena Bertolini.

In mattinata, la squadra è scesa in campo per l’ultima seduta di allenamento, che si è svolta sul campo del CPO ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa recentemente intitolato a Gianluca Vialli.

Dopo l’allenamento, la squadra e lo staff hanno posato per la foto ufficiale.

Nel pomeriggio, prima della partenza per l’aeroporto di Fiumicino, la Nazionale riceverà il saluto del vice ambasciatore neozelandese in Italia, Daniel Wai-Poi, accompagnato dalla Seconda Segretaria Emma Murphy e dalla Policy Adviser Claudia Grosso.

Fonte FIGC – Nazionale A Femminile

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

* Aggregate alla squadra per il periodo di preparazione