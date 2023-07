CCIAA Vicenza: 75 borse di studio per nuovi iscritti agli ITS

Dal 12 luglio sarà possibile presentare domanda per il nuovo bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Vicenza (CCIAA Vicenza) per incentivare l’iscrizione degli studenti del territorio ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore organizzati in provincia di Vicenza

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza

per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche sostenendo l’orientamento dei giovani verso percorsi di studio coerenti con i fabbisogni di competenze delle aziende del territorio e allo stesso tempo in grado di garantire alle nuove generazioni opportunità professionali di rilievo.

Un identikit, questo, che combaccia perfettamente con le caratteristiche dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS): per questo motivo, anche quest’anno l’Ente Camerale berico ripropone il bando per incentrare le iscrizioni agli ITS, mettendo a disposizione 75 borse di studio del valore di 800 euro l’una, per uno stanziamento complessivo di 60 mila euro.

Possono presentare richiesta

tutti gli studenti che intendono iscriversi nell’anno 2023 al primo anno di uno dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzati nella provincia di Vicenza (l’elenco completo è disponibile sul sito www.itsacademy-veneto.com nella sezione “Trova gli ITS nella tua provincia”).

Le borse di studio saranno assegnate in base all’ordine cronologico delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, quest’anno ci sono tre novità.

Innanzitutto la Camera di Commercio ha deciso di rafforzare ulteriormente il proprio impegno, aumentando il numero di borse di studio messe a disposizione: 25 più rispetto alle 50 finanziate nel 2022.

Inoltre 30 delle 75 borse di studio saranno infatti riservate prioritariamente alle domande che arriveranno da studentesse, al fine di favorire l’iscrizione di donne ai corsi ITS-Academy.

Nel caso di mancato raggiungimento di almeno 30 richieste ammissibili da parte di donne, l’importo potrà essere destinato alle richieste provenienti da studenti maschi.

CCIAA Vicenza – Infine sarà messo a disposizione

un portale dedicato che facilita e digitalizza la procedura rendendo ancora più semplice la richiesta delle borse di studio.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 luglio (e fino al 12 ottobre) tutte le informazioni sono nel sito della Camera di Commercio di Vicenza: www.vi.camcom.it.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Bandi e Contributi o l’Ufficio Punto Impresa Digitale (PID): e-mail promozione@vi.camcom.it e pid@madeinvicenza.it

oppure tel. – 0444.994751-752 – 0444.994840)

Comunicato stampa n.19 – 5 luglio 2023

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com