La 6a edizione della rassegna curata da La Piccionaia propone due giorni di festa all’insegna del divertimento per tutti – Astra di Vicenza: “Terrestri d’estate”, circo, cabaret e teatro

Appuntamento con lo spettacolo itinerante “California under routine” del collettivo Baladam B-side, la nuova produzione La Piccionaia.

Partiamo per la California e abbiamo bisogno del vostro aiuto!

California under routine porta il clima di festa della Costa Occidentale degli Stati Uniti d’America all’Astra di Vicenza venerdì 7 luglio alle 18.30 e in replica sabato 8 luglio alle 11.

Per l’occasione ogni spettatore deve portare con sé un paio di occhiali da sole.

Lo spettacolo itinerante del Collettivo Baladam B-side, menzione Speciale al Premio Scenario Infanzia 2022, è il nuovo appuntamento di Terrestri d’estate.

Il cartellone estivo ideato e curato da La Piccionaia

Centro di produzione teatrale per il Comune di Vicenza, con il contributo di Camera di Commercio di Vicenza, MIC – Ministero della Cultura, Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim.

Dopo una giornata passata in spiaggia, un gruppo di surfisti si riposa attorno al fuoco serale: ognuno racconterà una storia agli altri, coinvolgendo il pubblico in una tessitura di storie comiche a incastro, in cui non si capirà più bene a chi bisogna credere.

La 6a edizione della rassegna prosegue sabato 8 luglio con altri due spettacoli per tutti alle 19 e alle 21.30, rispettivamente, con

Giro della piazza, la commedia circense divertente di Madame Rebiné, un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani

Percorso che oggi vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano interpretati da Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri,

la proposta spettacolare e coinvolgente Cabaret Zuzzurellone, lo show di Duo Flosh leggero e scoppiettante di giocoleria, acrobatica e palo cinese contornati da continue gag divertenti dove Nik e Frank si divertono e fanno divertire senza mai fermarsi.

L’intrattenimento continua, tra un evento e l’altro, alle 20 con il djset di Lady Gisa: aperitivo musicale e cena su prenotazione.

Collettivo Baladam B-side

Fondato nel 2020 dal regista e linguista Antonio “Tony” Baladam (pseudonimo di Pierre Campagnoli) e dalla poetessa e semiologa Rebecca Buiaforte (eteronimo).

Si occupa di teatro contemporaneo, laboratori di narrazione 3.0 e podcasting.

Madame Rebiné

Compagnia nata nel 2011 a Toulouse (Francia) maturando un progetto iniziato a Torino dall’incontro di Andrea Brunetto, Massimo Pederzoli e Alessio Pollutri presso la scuola di circo Flic.

Duo Flosh

Nasce dall’unione di due giovani artisti talentuosi e pieni di energia:

Francesco Fiore, che venendo da una famiglia circense ha l’arte che gli scorre nelle vene, e

Nicola Carbone, che da quando ha conosciuto questo fantastico mondo ci si è dedicato con tutte le sue forze.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’interno del teatro.

Appuntamento con ASTRA BISTRÔ e l’Aperitivo Terrestri dalle 18 – Dinner box su prenotazione.

Biglietti in vendita al costo di 5 euro.

Card di piazza (giro della piazza + cabaret zuzzurellone) al costo di 8 euro.

Card 3 ingressi famiglie al costo di 10 euro.

Info, prenotazioni e prevendite:

Ufficio Teatro Astra – Contrà Barche 55 (Vicenza) – telefono 0444 323725 – info@teatroastra.it

Aperto dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15-17.45; oppure online su www.piccionaia.org/terrestridestate.

Vicenza, 05.07.2023

Fonte Ufficio stampa La Piccionaia