Vicenza, Polizia Locale: il sindaco incontra gli agenti

“Siete l’immagine dell’amministrazione” – “Vi metteremo nelle condizioni di lavorare al meglio” – Vicenza

“Molto di quello che fa l’amministrazione passa attraverso il vostro lavoro. Questa è una responsabilità per voi, ma lo è anche per noi, che dobbiamo mettervi nelle condizioni di lavorare al meglio”.

Con queste parole il sindaco Giacomo Possamai,

che ha tenuto per sé la delicata delega alla sicurezza, ha salutato gli agenti della polizia locale, a cui oggi ha fatto visita per due volte al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto, in modo da incontrare tutto il personale in servizio.

“Il ruolo che svolgete – ha detto il sindaco agli agenti – è determinante perché tra tutti i dipendenti del Comune siete in assoluto quelli che hanno il contatto più diretto, quotidiano e costante con i cittadini.

Questa è una responsabilità per voi, ma è anche un compito in più che vi diamo e di cui dobbiamo tener conto.

Lavorare in ufficio è difficile, ma il rapporto giornaliero con le persone per la strada è ben più complesso.

Per le risposte che vanno date e per il modo in cui si devono dare. Voi, in poche parole, rappresentate l’immagine dell’amministrazione comunale.

Ed è per questo che, dopo avervi ascoltato, vogliamo ragionare su come organizzare al meglio l’attività della polizia locale”.

Vicenza – “Non ci saranno rivoluzioni – ha chiarito il sindaco –

ma su alcuni fronti pensiamo sia meglio fare le cose diversamente da chi ci ha preceduto. Una su tutte riguarda la presenza nei quartieri.

Vale per il sociale, per la partecipazione, per lo sport. Ma vale anche e soprattutto per la polizia locale. Mi ha molto colpito, durante la campagna elettorale, la sensazione di sfarinamento dei rapporti che si respira nei quartieri.

È lì che vogliamo intervenire, con iniziative, eventi, rivitalizzazione, ma anche con la vostra fondamentale presenza.

Per questo motivo da oggi parte un percorso nuovo che vogliamo fare insieme a voi, ben consapevoli dei problemi di organico che siamo pronti ad affrontare, ma anche certi che il cambiamento che abbiamo immaginato per Vicenza passa per il vostro lavoro e la vostra presenza”.

Fonte Comune di Vicenza