Thiene: la potenza e l’energia della grande boxe salgono sul ring di piazza Chilesotti

Il prossimo sabato 8 luglio nel centro cittadino si svolgerà The power of the boxing. L’evento sportivo di boxe ufficiale organizzato dal campione Luca Rigoldi. In collaborazione con le ASD Dynami Boxe e ASD 268R, la Federazione Pugilistica Italiana e il patrocinio del Comune di Thiene

L’evento si svolgerà in piazza G. Chilesotti, che sarà allestita in modo da ospitare il ring per i match, l’area dei giudici e le varie zone per il pubblico. Pubblico che potrà godersi i combattimenti in un grande spettacolo sportivo ad ingresso completamente gratuito.

Saranno, a partire dalle 19.00, tre ore di manifestazione strutturate con una serie di incontri dilettantistici e infine, come match di chiusura, quello di Luca Rigoldi, campione UE dei pesi supergallo e cittadino thienese, in un international contest valido a livello ranking internazionale.

In mostra il potere della boxe

L’evento metterà in mostra il potere e l’impatto della boxe, coinvolgendo pugili professionisti e giovani talenti emergenti in una competizione avvincente. Sarà un’opportunità per gli spettatori di vivere l’energia e la passione di questo sport e per i partecipanti di dimostrare le loro abilità nel ring.

La cerimonia di pesatura che aprirà ufficialmente le competizioni avverrà nella sede municipale.

In caso di pioggia l’evento si terrà al Pala Ceccato di via Vanzetti, con i suoi 475 posti a sedere a cui si aggiungono gli otto riservati a spettatori con disabilità.

L’evento è realizzato con il sostegno di BCC Verona e Vicenza (main sponsor), Gemmo Livio&Figli Srl, Spf Chiló, Conte Moving Metalmec Srl, Net1 Soluzioni informatiche e Telwin Spa

Per info: cell. 3483690681 – eventi@lucarigoldi.it

