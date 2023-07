Thiene: i giovani del Progetto SEI Reloaded in visita “nel cuore” dell’Europa

È stata un’esperienza forte, carica di suggestioni e di stimoli, che ha permesso di conoscere da vicino i luoghi delle istituzioni europee e il lavoro che vi svolge, quella fatta dal 6 al 9 giugno scorso a Bruxelles (Belgio) dai giovani che hanno partecipato al progetto SEI Reloaded, accompagnati dalla funzionaria comunale di riferimento e dall’Assessora al Turismo e ai Bandi Fondi Europei, Marina Maino.

Le visite dei giovani al Parlamento europeo

Il gruppo si è recato dapprima al Parlamento europeo, dove ha incontrato l’europarlamentare Achille Variati che, dopo aver fatto visitare l’edificio e i luoghi di maggiore interesse dove si svolgono i lavori degli europarlamentari, li ha introdotti al funzionamento delle istituzioni europee e ha tracciato una panoramica su finanziamenti e progetti di sviluppo sostenibile. Ha quindi visitato il Museo Casa della Storia Europea e il Parlamentarium, il Centro Visitatori del Parlamento.

Il soggiorno è proseguito con la partecipazione del gruppo all’Assemblea Generale di ALDA, Associazione Europea per la Democrazia Locale a Etterbeek, nella zona sud di Bruxelles.

Qui le ragazze e i ragazzi del SEI hanno potuto incontrare i membri e i partner di ALDA che operano in tutti i Paesi Europei e limitrofi. Riuniti per lo scambio annuale di informazioni, rendicontazioni ed esperienze sulle attività svolte per conto dell’UE. Oltre che per la condivisione di conoscenze e buone pratiche su temi quali la migrazione, l’inclusione. Ma anche la parità di genere, la protezione ambientale, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.

Commenta l’assessora Marina Maino:

«È stata un’opportunità preziosa per crescere in consapevolezza e toccare con mano le dinamiche importanti di scambio di informazioni che sono alla base delle politiche europee. Del resto lo slogan dell’Assemblea era proprio “La democrazia locale salverà la democrazia”. Mi aspetto molto dal gruppo che si è costituito. Si tratta di ragazzi e ragazze che rappresentano i Comuni aderenti al SEI (Servizio Europeo Intercomunale). Di cui il Comune di Thiene è capofila. Comuni che hanno ora il compito di proporre azioni da attivare nei vari Comuni di residenza in linea con i valori dell’UE.

Il progetto SEI Reloaded rientra tra le iniziative volte a fornire sul proprio territorio stimoli, idee, novità e strumenti. Iniziative per rendere le nuove generazioni partecipi di una realtà, quella Europea, che sembra lontana, ma che in realtà coinvolge tutti quotidianamente. La finalità del viaggio, che apre alle successive iniziative del progetto, è proprio quella di coinvolgere le giovani generazioni. Coinvolgerle nelle potenzialità della progettazione Europea, nella cittadinanza attiva, nella conoscenza delle principali politiche e strategie dell’Unione Europea. Per la promozione dei diritti della non discriminazione, dell’uguaglianza e dell’integrazione sotto l’egida del motto europeo “United in Diversity”».

Il progetto non finisce qui

Il progetto prosegue ora localmente con altre iniziative che vengono ideate, programmate e realizzate sul territorio di Thiene e dei Comuni partner. Tra questi: Fara Vic.no, Lugo Vic.no, Malo, Marano Vicentino, Villaverla e Zané con il coinvolgimento anche della popolazione adulta.

Il Comune di Thiene è partner di ALDA, Associazione delle Agenzie per le Democrazie Locali, dal 2008 con la finalità di partecipare a progetti di valenza europea ed internazionale su bandi regionali ed europei.

Con l’obiettivo di ampliare le opportunità di finanziamento esterno l’Amministrazione Comunale ha, quindi, rinnovato nel 2022 un Protocollo di Intesa per la realizzazione del SEI, Servizio Europeo Intercomunale. Un Protocollo sottoscritto dai Comuni di Fara Vic.no, Lugo Vic.no, Malo, Marano Vicentino, Villaverla e Zané, con il coordinamento di ALDA. Sottoscritto per la promozione di percorsi in-formativi in tema di politiche europee e di progettualità europee in ottica intercomunale. Controllo di opportunità derivanti dai programmi e bandi dell’Unione Europea e animazione territoriale sul tema “Europa”.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa