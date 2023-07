Operaestate Festival: “Streghe” a San Pietro di Rosà

Giovedì 6 luglio ore 20.45 Piazza della Chiesa di San Pietro a Rosà – Operaestate Festival a Rosà, Frazione di San Pietro.

STREGHE, UNA STORIA PER CRESCERE, SUPERARE LE PAURE E DIVENTARE PICCOLI EROI

Si apre l’appuntamento con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che Giovedì 6 luglio ore 20.45, porterà nella Piazza della Chiesa di San Pietro a Rosà, lo spettacolo Streghe del Progetto gg./ prodotto da Accademia Perduta.

Uno spettacolo d’attore con l’utilizzo di pupazzi, adatto ad un pubblico a partire dai 3 anni.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa.

Qui in collaborazione con il comune di Rosà e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Lo spettacolo Streghe, liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl, di Progetto g.g. vede come interpreti Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

Le scenografie di Donatello Galloni, pupazzi e decorazioni di Ilaria Comisso, musiche di Claudio Poldo Parrino, costumi di Patrizia Caggiati e l’occhio esterno di Elena Gaffuri.

Lo spettacolo narra un gioco tra una nonna e un bambino,

che diventa realtà. Il protagonista è un bambino, che dall’incontro con il cattivo, imparerà a crescere.

Prendendo un’altra forma non lascerà la sua natura, ma accetterà il cambiamento, la trasformazione radicale, la accoglierà e la saprà fare sua, diventando così davvero straordinario, unico e speciale, pronto per affrontare il suo viaggio.

E tornare vittorioso. Un eroe fuori dagli schemi, ma indubbiamente un eroe

Nella prima parte del racconto la nonna sprona e stimolail nipotino Elliot, incoraggiando il suo immaginario e mostrandosi come presenza sicura e accogliente.

Grazie ai racconti di questo adulto speciale, il bambino troverà il coraggio per vincere le sue paure, arrivare alla fine della sua avventura, crescere e diventare un piccolo eroe, convinto del suo potenziale.

E così nella seconda parte si assiste ad un capovolgimento dei ruoli: sarà Elliot ad insegnare alla nonna che tutto è possibile.

Operaestate Festival – Lo spettacolo unisce

il teatro di narrazione e quello di figura esplorando alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il riconoscimento e il tentativo di superarle per crescere.

Per questo progetto la compagnia ha voluto esplorare il mondo magico dei bambini, in cui i confini tra reale e fantastico svaniscono.

Grazie al gioco, all’immaginazione e alla fantasia, i bambini scopriranno il regno in cui “tutto è possibile” e con la presenza rassicurante e stimolante di un adulto accanto, impareranno a conoscere, progettare e crescere.

Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti si conoscono da anni e si occupano di teatro per l’infanzia.

Si sono formate in percorsi separati, ma paralleli, per poi ritrovarsi e dar vita al Progettog.g., la g che le lega alle origini, la g di ginepario, inteso come intreccio e groviglio, e la g di gioco.

Accademia Perduta sostiene la compagnia, producendone tutti gli spettacoli.

Nel 2017 debutta la prima produzione di Progetto g.g., “Valentina Vuole – piccola narrazione per attrici e pupazzi”, che si classifica come finalista In–BOX VERDE 2018.

Oltre che come Spettacolo vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la migliore drammaturgia.

Nei giorni di spettacolo,

la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso.

Possibile quindi il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Alessia Zanchetta Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it