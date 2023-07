Marano Vicentino: appuntamenti culturali 6-12 luglio 2023

Marano Vicentino 6-12 luglio 2023 – Entra nel vivo l’estate maranese, con numerosi appuntamenti culturali a ingresso libero che rientrano nel cartellone estivo “Il mare nel cassetto”.

Teatro

Giovedì 6 luglio 2023, “Ordinarie follie”, saggio conclusivo del laboratorio teatrale per adulte e adulti curato da Matricola Zero.

Alle ore 21.00, in auditorium comunale.

Cinema

Ogni giovedì del mese, fino al 27 luglio, in collaborazione con il Cinema Campana, cinema all’aperto al Parco della Solidarietà.

Il 6 luglio, alle 21.30, si proietta il film “Elvis” (2022), di Baz Luhrmann, sulla vita di Elvis Presley, candidato agli Oscar 2023.

In caso di pioggia la proiezione è spostata al cinema.

Arte di strada

Saranno tre gli spettacoli estivi: si inizia mercoledì 12 luglio con i Cometa Circus, alle 20.30 nel parco Marco Dal Bianco, vicino alla biblioteca civica.

Fonte Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it

Una compagnia italo-peruviana di circo contemporaneo che nasce dall’unione di due percorsi diversi ma con molto in comune, é la somma di due storie che si intrecciano in una convivenza umana e artistica, adottando un singolo sogno per farlo divenire realtà.

Claudia e Cristian, entrambi diplomati in scuole professionali di circo, condividono il palcoscenico per la prima volta nel 2015 in Perù e da lì in avanti continueranno insieme il loro viaggio.

Nel 2018 debuttano in Italia con lo spettacolo “Cometa” e nel 2019 la loro tournée fa tappa in Messico, in Perù, e in molti festival tra Italia, Belgio e Spagna.

CLAUDIA FRANCO Artista di circo contemporaneo di origine italo- brasiliana, si diploma alla scuola di circo “Flic” di Torino e alla scuola superiore di arti circensi “Esac” di Bruxelles (Belgio). La sua disciplina principale è la ruota Cyr, inseparabile compagna di viaggio. Le sue grandi passioni sono viaggiare e cucinare, e le combina inventando ricette deliziose dagli ingredienti esotici.

CRISTIAN TRELLES