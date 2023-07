Malo, santuario di Santa Libera: in scena “H2Ofelia”

Nella suggestiva cornice del santuario di Santa Libera a Malo, venerdì 7 luglio alle 21,15 va in scena “H2Ofelia”, ovvero “Per falde acquifere scomode”.

L’acronimo dice tutto.

In questa pièce inedita firmata da Diego Dalla Via, ideata e diretta dalla sorella Marta Dalla Via, la vicenda dell’Amleto di Shakespeare viene calata ed attualizzata nel Basso Veneto tra le province di Vicenza, Padova e Verona per raccontare l’inquinamento da Pfas delle falde acquifere.

Amleto è per antonomasia la tragedia del dubbio: essere o non essere, agire o non agire, bere o non bere in questo caso; sono tutti dilemmi che emergono nel corso dello spettacolo che vuole essere una riflessione sul nostro territorio e sulle spinte umane ed economiche che lo animano in questo turbolento presente.

A rappresentarla saranno Loretta Marangoni e Tatiana Vedovato.

L’appuntamento, inserito nel ricco e variegato calendario di Amalo festival voluto dall’amministrazione comunale maladense, è ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

Il festival proseguirà

sabato 22 luglio in villa Clementi con “ Punti di vista ”, della compagnia di danza “Quarantazero17”

luglio in villa Clementi con “ ”, della compagnia di danza “Quarantazero17” sabato 29, sempre in villa Clementi, ci sarà l’atteso concerto di Antonella Ruggiero, straordinaria voce dei successi ei Matia Bazar quali “Vacanze romane”, “Ti sento”, “Solo tu” e tanti altri ancora.

Malo, 4 luglio 2023

La maestosa gradinata che sostiene il sagrato della chiesa viene eretta nel 1923 come ringraziamento alla Madonna per gli scampati pericoli della Prima Guerra Mondiale. Ogni gradino porta inciso il nome di coloro che hanno contribuito alla sua edificazione.

L’interno dell’edificio suggerisce la presenza di una stratificazione architettonica complessa. Negli ultimi decenni del Duecento è sede dell’antica pieve di Malo; nel Trecento la chiesa viene ampliata e alzata, le pareti dipinte con scene bibliche, poi cancellate nel Seicento. Durante il primo millennio si afferma il culto dedicato a Santa Maria, che diventa Santa Libera a partire dal Settecento.

L’edificio presenta alcune opere di particolare valore artistico: l’altare maggiore con la quattrocentesca Madonna con il Bambino in pietra, l’altare delle Stelle, o dell’Addolorata, rinnovato nel 1670, l’altare del Crocefisso del 1690 e quello di Santa Libera del 1730-1740, sede di un dipinto di grande importanza e rarità.

Si tratta di una delle più antiche raffigurazioni della Madonna nel vicentino, risalente ai primi decenni del Trecento. Il pittore vuole rappresentare con una semplice posa la madre di Dio gestante, avvolta in una veste popolare, lievemente sproporzionata nelle braccia che avvolgono il ventre prominente. L’intento sembra quello di indicare la Madonna come liberatrice dai pericoli e dai dolori del parto.

Questa è un’iconografia piuttosto inconsueta che risale ai culti pagani; il dipinto, in particolare, conserva memoria della Dea Madre, propria della religiosità longobarda. Nell’Ottocento il grembo della Madonna viene censurato, per essere in seguito ripristinato.

Al lato della chiesa si trova un ampio spazio verde dove si erge un imponente Monumento dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.(Foto Santa Libera a fine ottocento)