Prosegue la fase di progettazione dell’impianto sportivo di via Martiri della libertà che sostituirà quello realizzato oltre mezzo secolo fa – Malo: la nuova palestra della “Rigotti” prende forma

Approvata la fattibilità, il progetto definitivo è in fase di ultimazione.

La nuova struttura sarà suddivisa in due blocchi: il primo, di 319 metri quadrati, comprende l’ingresso, l’area di accesso alla palestra e gli spogliatoi.

Il secondo è la vera e propria palestra polivalente che potrà ospitare, oltre alle classi della scuola impegnate nelle attività di educazione fisica, anche allenamenti e partite di pallavolo, basket, calcio a 5, pallamano, arti marziali e una palestra di roccia. La superficie lorda è di mq. 1.371.

L’edificio sarà ad elevata efficienza energetica e saranno installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia.

Saranno allestite tribune per il pubblico grazie ad una struttura a gradoni di circa 200 metri quadrati che potrà ospitare fino a 250 spettatori.

Il costo presunto dell’opera è di circa 3 milioni di euro a cui si farà fronte con risorse proprie e con contributi. Sul sedime della vecchia palestra si amplierà il parcheggio attuale con nuovi posti auto.

La struttura sarà in parte interrata in modo da non creare un impatto ambientale e garantendo alla scuola la distanza areo illuminante prevista per legge.

Sarà la palestra comunale più grande del territorio, superando per superficie quella di via Deledda a Case.

Malo – Un impianto che, come anticipato,

non sarà solo al servizio della formazione didattica ma anche, nelle ore pomeridiane e serali in cui non ci sono lezioni, delle varie associazioni sportive territoriali che ne faranno richiesta.

<Sarà un tassello fondamentale non solo per l’edilizia scolastica, andando a completare il progetto delle nuove scuole “Rigotti” – afferma il sindaco Moreno Marsetti – ma anche per implementare la già ricca impiantistica sportiva cittadina>.

Malo, 03 luglio 2023

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo – monica.filippi@comune.malo.vi.it