Gioventù Nazionale Vicenza: “Vortice di degrado e delinquenza, quando interverrà il sindaco POSSAMAI?“

Gioventù Nazionale: “Vortice di degrado e delinquenza, quando interverrà il sindaco POSSAMAI?“

Il Comune va a caccia di galli aggressivi ma lascia svilupparsi il degrado e il clima di insicurezza, ci sarebbe da ridere non fosse che le conseguenze le pagano i vicentini.

Lo stato d’insicurezza crescente lo si vede giorno per giorno,

con i fatti di cronaca che riportano un’escalation di violenze, basti pensare alla rapina a mano armata di qualche notte fa o la violenta aggressione subita dall’anziana signora in Campo Marzo.

Ma non solo, anche con fatti di degrado quotidiano che non fanno scalpore ma che stanno danneggiando la nostra Città come la crescente presenza di accattoni in centro storico.

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Vicenza Nicolò Stefano Aldighieri ha commentato:

“Al netto del paragone goliardico con i galli, rimane la preoccupazione per una situazione che come denunciavamo qualche settimana fa sembra in un vortice di peggioramento, ogni giorno assistiamo a nuovi episodi di violenza e degrado.”

Ha proseguito:

“Il Sindaco Possamai ha voluto tener per se le deleghe alla sicurezza, ci chiediamo cos’abbia intenzione di fare, perchè sincerarsi con le vittime a fatti accaduti non basta.

Speriamo non abbia in mente la strategia di scaricare addosso al Governo la responsabilità per non dover affrontare la situazione, la campagna elettorale è finita e la città ha bisogno di risposte.”

Fonte Gioventù Nazionale Vicenza [movimento giovanile di Fratelli d’Italia]