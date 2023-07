Confcommercio Vicenza: una mappatura degli esercizi inclusivi

Confcommercio Vicenza ha avviato una mappatura degli esercizi inclusivi, alla quale seguirà uno specifico percorso di formazione.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto per il turismo sociale e inclusivo coordinato dall’ULSS 8 Berica

TURISMO SOCIALE E INCLUSIVO: UNA MAPPATURA DEGLI ESERCIZI ACCESSIBILI

Un’offerta turistica realmente inclusiva passa anche attraverso la disponibilità nel territorio di pubblici esercizi e negozi accessibili alle persone con disabilità.

Ecco allora che nell’ambito del progetto di promozione del turismo sociale e inclusivo coordinato dall’ULSS 8 Berica, Confcommercio Vicenza ha sottoposto a tutti i propri associati della città un questionario finalizzato a valutare il loro grado di inclusività.

Più in dettaglio,

è stata indagata l’assenza di barriere architettoniche e la presenza di altre condizioni che favoriscono l’accessibilità per le persone con disabilità.

Ad esempio bagni attrezzati, spazi idonei allo spostamento della carrozzina, ma anche l’offerta di menu dedicati a persone con particolari esigenze alimentari e altro ancora.

L’elenco completo degli esercizi aderenti è disponibile in un’area dedicata nel portale del turismo vicentino curato da Confcommercio Vicenza e presente all’indirizzo www.easyvi.it (sezione “Crea il tuo viaggio”),

In pochi giorni sono state raccolte una ventina di risposte, ma la sezione sarà costantemente aggiornata con nuove attività aderenti, così che i turisti (ma anche i vicentini) possano conoscere in anticipo le caratteristiche di bar, ristoranti e negozi in termini di accessibilità.

Va sottolineato, inoltre che, accanto all’attività di mappatura, il progetto procederà anche con uno specifico piano di formazione che sarà rivolto agli esercenti e ai titolari di attività commerciali per fornire conoscenze e strumenti per accogliere il turista con disabilità.

«Questa iniziativa – spiega il dott. Achille Di Falco,

Direttore servizi socio sanitari dell’ULSS 8 Berica – rientra nell’ambito di un progetto più ampio che come Azienda stiamo conducendo al fine di promuovere un turismo realmente sociale e inclusivo, dando così attuazione in ambito locale al piano di intervento messo in campo dalla Regione Veneto su questo tema.

Le motivazioni sono innanzitutto etiche e sociali, ma non disgiunte da positive ricadute anche in termini economici.

Non solo, il progetto è orientato al turismo, ma è evidente che interventi come quello messo a punto in collaborazione con Confcommercio Vicenza portano benefici anche per la popolazione residente.

In primis per le persone con una qualche forma di disabilità, ma in generale per tutti perché una migliore accessibilità rappresenta un beneficio universale.

Proponiamo un diverso approccio culturale che ci consenta di transitare dall’attuale intenzione nel cercare di essere inclusivi ad una normalizzazione dell’inclusività come forma di pensiero».

«Abbiamo accolto con grande interesse il progetto

promosso dall’AULSS 8 perché riteniamo che l’accessibilità dei negozi, dei pubblici esercizi e in generale delle attività sia un valore da perseguire con impegno e concretezza – afferma Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza -.

Non si tratta solo di costruire, attraverso il nostro sito, una mappa di attività che già oggi garantiscono buoni standard di accessibilità.

Si tratta anche e soprattutto di sensibilizzare ancor più gli operatori sul tema, di creare cioè una cultura dell’accessibilità, perché spesso bastano piccoli accorgimenti e interventi, guidati da un occhio attento alle esigenze della persona disabile, per creare un ambiente davvero inclusivo”.

Progetto Turismo sociale Confcommercio Vicenza: https://easyvi.it/progetto-turismo-sociale-ed-inclusivo/

Progetto Turismo sociale Ulss 8: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4685

Cerchi un servizio sanitario o socio-sanitario?

Trovalo su BericaMap! Il nuovo portale consente di visualizzare sulla mappa del territorio locale, che pochi clic, tutte le strutture afferenti a uno o più servizi socio-sanitari e sanitari dell’Azienda ULSS 8 Berica, scegliendo tra circa una trentina di categorie diverse: dagli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta ai servizi per la disabilità e non autosufficienza, dai Punti Prelievo ai servizi per la Neuropsichiatria Infantile, dall’assistenza farmaceutica ai servizi per le dipendenze, e molto altro.

Sanità km zero: la salute a portata di mano.

Il portale regionale Sanità km zero Fascicolo permette di visualizzare e scaricare in maniera comoda e sicura, senza alcun limite di tempo e da qualsiasi dispositivo, referti e altri documenti sanitari prodotti da Ulss 8 Berica, e di prenotare visite ed esami in uno dei CUP della Regione del Veneto.

L’app Sanità km zero Ricette permette di gestire le prescrizioni farmaceutiche, le ricette specialistiche, le prenotazioni di visite ed esami in uno dei CUP della Regione, e di visualizzare i direttamente direttamente dallo smartphone. Info.

ViviVeneto:

i servizi pubblici digitali regionali in un’unica app gratuita.

Riunisce e integra più di quaranta servizi attivi su più app e diversi portali online in un unico canale diretto tra la Regione e i cittadini. ViviVeneto è un’app sicura, veloce e gratuita che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione.

Comunicato stampa n. 58 – 3 luglio 2023

Fonte Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica Giovanni Bregant – ufficiostampa@aulss8.veneto.it