Tiago Emanuel Da Costa Sousa è il nuovo allenatore dell’Hockey Trissino

Il Consiglio Direttivo rivolge il proprio benvenuto nella famiglia bluceleste al nuovo allenatore, augurandogli grandi soddisfazioni alla guida della squadra

E’ ufficiale.

L’Hockey Trissino comunica in data odierna il raggiungimento dell’accordo con Tiago Emanuel Da Costa Sousa, nella passata stagione allenatore della AD Sanjoanense nella II Divisao Portoghese.

Sarà infatti il giovane e competente tecnico lusitano, nato a Coimbra il 18 ottobre 1977, a prendere in mano la squadra bluceleste a partire dalla stagione 2023-24, che vedrà i Campioni d’Italia e del Mondo impegnati in tante competizioni tra Italia ed Europa.

In possesso della doppia cittadinanza portoghese e angolana, da giocatore ricopriva il ruolo di portiere, diventando una stella del FC Porto, con cui si è laureato più volte Campione Nazionale del Portogallo, vincitore di Coppa di Portogallo e Supercoppa, mentre per due volte si è laureato Campione d’Europa con la formazione spagnola del Liceo.

Tiago Sousa

ha iniziato la sua carriera da giocatore nel 1998/99 nello Sporting Clube Marinhense, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nell’HC Mealhada.

Nel 1999/00 milita nell’UD Oliveirense, e dopo una stagione di nuovo al Mealhada, nel 2001/02 difende i colori dello Sporting Clube de Tomar, vecchia conoscenza bluceleste in Eurolega.

Dopo una parentesi al Infante Sagres nel 2002/03, dal 2003 al 2006 scrive pagine importanti con l’FC Porto, prima di passare nel 2006/07 all’UD Oliveirense, dove si ferma per quattro stagioni.

Nel 2010/11, per un biennio, difende la porta dell’HC Liceo, mentre gli ultimi tre anni da giocatore li vive nel 2012/14 al Mealhada e nel 2014/15 al FC Porto.

Ricco il suo palmares da giocatore: 2 Champions League, 3 Campionati Portoghesi, 2 Campionati Angolani, 2 Coppe del Portogallo e 1 Supercoppa Portoghese. E’ stato portiere della Nazionale Portoghese e successivamente della Nazionale Angolana.

Da capo allenatore inizia il suo percorso nella stagione 2015/16, al “suo” HC Mealhada. Un anno dopo, prende in mano lo Sporting Clube Marinhense appena salito in II Divisione e, in tre stagioni, timbra l’ascesa in I Divisione. Nel 2019/20 ha sposato un nuovo progetto, a Viseense Termas. E, in due anni, la squadra è salita alla II Divisione.

Dopo un anno all’Hoquei Academico de Cambra nel 2021/22, la sua ultima squadra, nella stagione da poco conclusa, è stata la AD Sanjoanense.

Ha terminato la regular season del Campeonato Nacional 2 Divisao Norte al quarto posto con 55 punti in 26 partite.

Sousa si era fatto particolarmente apprezzare dalla società portoghese, con cui aveva già un pre-accordo per la prossima stagione.

Ma la chiamata dei Campioni d’Italia ha fatto cambiare i piani all’allenatore, con la società che ha assecondato la sua volontà, permettendogli di vestirsi di bluceleste, e di questo il club bluceleste ringrazia la società portoghese.

Sousa arriva a Trissino per proseguire un ciclo vincente,

che ha visto la squadra vincere nelle ultime due stagioni 2 Scudetti, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Eurolega, 1 Supercoppa e 1 Coppa Italia.

A Tiago tutto il Direttivo del GS Hockey Trissino intende rivolgere un sincero “Bemvindo” in famiglia, con la speranza di potersi togliere insieme tante soddisfazioni nella stagione che sta per iniziare.

LA SCHEDA

Nome: Tiago Emanuel

Cognome: Da Costa Sousa

Luogo e Data di Nascita: Coimbra, 18 ottobre 1977

Ruolo: Allenatore

Altezza: 191 cm

Peso: 103 kg

Soprannome: “Sousa”

TRISSINO (VI) –

