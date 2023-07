Selva di Trissino: festival estivo dalle sonorità estreme

Manca pochissimo al festival estivo dalle sonorità estreme – Selva di Trissino – LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023

Venerdì 7 e sabato 8 Luglio 2023 a Selva di Trissino (Vicenza)

avrà luogo la terza edizione del LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023, quest’anno l’Anfiteatro all’Aperto, incorniciato tra il verde delle colline vicentine, ospiterà i live di 15 band fra italiane e estere fra le più interessanti nella scena emo / punk / hardcore.

La line up completa comprende

Slow Crush dal Belgio,

dal Belgio, gli inglesi Chalk Hands ,

, i tedeschi La Petite Mort / Little Death ,

, gli spagnoli Tus Colegas

gli italiani And So Your Life is Ruined, Ojne, Cabrera, Exhibit, Mother, Chivàla, flowers&shelters, ultrasaturated, Norman bates, Barbed Wire, Attesa.

Le porte del festival apriranno alle 16.00 venerdì e alle 15:00 sabato, i live inizieranno sempre alle 16:45 per poi concludersi entro mezzanotte.

Saranno presenti distro, banchetti di autoproduzioni, workshop di serigrafia, un’area food con opzioni vegane e un’area drink in collaborazione con Holiday Events.

Le grafiche di questa edizione sono a cura dell’illustratrice Yanothing.

Su My Shindig

è ancora disponibile l’abbonamento ad entrambi i giorni al costo di 25€ + ddp mentre i biglietti per le giornate singoli saranno disponibili in cassa a 20€.

Su My Shindig è possibile prenotare anche l’accesso al campeggio per una o per entrambe le notti. L’area campeggio è resa possibile dall’azienda agricola Colle Doro, il costo sarà di 5€ una notte e di 10€ per due notti.

Per la prima volta il festival sarà seguito da due appuntamenti “After Party”:

il primo sarà giovedì 20 luglio all’ Ekidna di Carpi (MO) in collaborazione con Warm Room Collective con gli statunitensi Gillian Carter , i francesi Gros Enfant Mort e altre band da annunciare.

(MO) in collaborazione con con gli statunitensi , i francesi e altre band da annunciare. il secondo “After Party” si terrà invece venerdì 4 Agosto al Centrale Rock Pub di Erba (CO) In collaborazione con il collettivo Ali di Cera e vedrà il live della band di culto statunitense Jeromes Dream e di altre band da annunciare.

Fonte Mirco Assandri – Delta – Ramificazioni Culturali