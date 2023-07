Schio: PGS Concordia Baskin, il plauso della giunta per la conquista della 2^ Coppa Europa

Nei giorni scorsi la Giunta ha incontrato il PGS Concordia Baskin per complimentarsi per la conquista della 2^ Coppa Europa di Baskin, disputata a Schio a metà giugno.

«Ospitare a Schio questa importante competizione e veder vincere il PGS Concordia Baskin è stata una grande soddisfazione. Soddisfazione che corona l’anno europeo dello Sport per Schio. Il baskin è un vero esempio di sport per tutti, di volontà di vivere la pratica sportiva ‘insieme senza limiti’.

È un laboratorio di crescita culturale, dove non è il giocatore ad adattarsi allo sport ma è lo sport che si adatta alle caratteristiche del giocatore. È uno “spazio”, che permette a tutti di scendere in campo, nessuno escluso.

Questi valori rappresentano il concetto di sport per Schio, portati avanti da realtà come il PGS Concordia Baskin. A giugno, inoltre, è stato consegnato il Premio “Reverberi”, noto come l’Oscar del Basket, a Antonio Bodini. Bodini è l’ideatore del baskin ed è stato ospite in città durante la competizione europea – ha detto l’assessore allo sport, Aldo Munarini -.

La 2^ Coppa Europa di Baskin è stata vinta da una squadra della nostra città e questo ci fa onore. Tengo a sottolineare anche l’importanza di ospitare un evento di questa portata, al quale hanno partecipato oltre 2 mila persone. È stata una manifestazione all’insegna dell’inclusione che resterà nella storia della nostra città e che è stata possibile grazie all’impegno e alla passione di tantissimi atleti, dirigenti, tecnici e volontari, ai quali va il nostro grazie».

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa