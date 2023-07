Risonanza Magnetica aperta ad Alto Campo a Bressanvido: ottava in Italia e unica nel vicentino

Nel Centro Medico Igea di Bressanvido l’installazione di una Risonanza aperta ad alto campo, un innovativo strumento che conta, ad oggi, otto copie in tutta Italia.

Ideale per coloro che soffrono di claustrofobia, permette di dimezzare il tempo di esecuzione dell’esame: un macchinario unico in tutto il vicentino

Inaugura lunedì 3 luglio 2023 la Risonanza Magnetica aperta ad Alto Campo al Centro Medico Igea di Bressanvido, poliambulatorio con una cinquantina di medici e una sezione di Radiodiagnostica.

L’apparecchiatura total body innovativa e completamente aperta, indicata particolarmente per pazienti claustrofobici, persone con ridotta mobilità, persone in sovrappeso, anziani, è l’ottava ad essere installata in tutto il territorio nazionale e l’unica presente nel territorio vicentino.

Le risonanze aperte più diffuse sono a basso campo e permettono di focalizzarsi solo sulle articolazioni (ginocchia, caviglia, schiena, cervicale, spalla). Con la Risonanza Magnetica ad Alto Campo si possono inglobare quelle parti fino ad oggi non comprese nelle risonanze aperte, quali encefalo, addome, zona cardiaca, prostata, esami con mezzo di contrasto.

COMFORT E BENESSERE

“Per noi il benessere del paziente viene prima di tutto – commentano il fondatore Francesco Conte, terapista manuale classe ’80, ed Elia Bagnara, osteopatia classe ’90, soci amministratori assieme a Denis Bagnara che guidano il centro accanto alla responsabile della palestra riabilitativa, Federica Papa -, per tale motivo un anno fa abbiamo deciso di fare un investimento importante acquistando un macchinario che ci permetterà di assicurare un maggiore comfort durante l’esame, immagini ad alta definizione, un minor tempo di posa e nessuna differenza nel prezzo finale”.

L’importante investimento (più di un milione di euro) comprende anche l’ampliamento di circa 700 mq del centro stesso al fine di dividere in maniera più coerente la parte di fisioterapia e riabilitazione da quella diagnostica (con aggiunta di mammografo e tac da settembre 2023) e del poliambulatorio.

“È motivo di orgoglio, per noi, poter disporre di un simile macchinario, le cui copie non raggiungono la decina in tutta Italia, all’interno di un centro medico familiare e d’avanguardia nato e cresciuto nelle campagne vicentine – proseguono i soci -. Sappiamo che effettuare l’esame in una macchina chiusa è un’esperienza che può causare ansia e stress a molte persone, in particolare a quanti soffrono di claustrofobia. Ma questo macchinario, privo di tunnel, con un ampio spazio tra lettino e piastra e un campo magnetico di 1.2 Tesla a vettore verticale, permette di superare il problema e far sì che il paziente possa assumere posizioni specifiche, non possibili in macchine ad architettura chiusa. A questo si aggiunge un tempo di esecuzione ridotto e, per alcuni tipi di esami, addirittura dimezzato”.

Fonte: Centro Medico Fisioterapico Igea – Ufficio Stampa