Serie B1 femminile, Martina Pegoraro torna all’Anthea Vicenza Volley

Quarto anno in biancorosso per la centrale classe 2002 di Schio, lo scorso anno in categoria allo Spakka Volley per maturare esperienza

Gradito ritorno all’Anthea Vicenza Volley,

formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di B1 femminile. La società del presidente Andrea Ostuzzi riabbraccia la centrale Martina Pegoraro, classe 2002 che si appresta a vivere il suo quarto anno in biancorosso.

Nata il 21 novembre 2002, Martina è originaria di Schio e in precedenza ha fatto parte dei roster della prima squadra berica, debuttando anche in A2 due stagioni fa. Nella scorsa annata pallavolistica, invece, ha maturato esperienza in B1 allo Spakka Volley, realtà veronese.

“Quello di Martina – commenta coach Mariella Cavallaro – è un graditissimo ritorno.

E’ un orgoglio avere in rosa un’atleta cresciuta nel nostro settore giovanile e con la quale abbiamo conquistato due estati fa la serie A2. E’ un centrale potente, intelligente e con un muro impressionante, direi tra i migliori del girone C di B1 della scorsa stagione. Gran lavoratrice, Martina è una ragazza positiva e dotata di un grande senso di responsabilità; saprà sicuramente essere una protagonista importante all’interno del gruppo”.

“Vicenza – il commento della giocatrice –

mi ha rubato un posto nel cuore e sono molto contenta di tornare all’Anthea. L’esperienza della scorsa stagione allo Spakka Volley da un lato non ci ha premiato come squadra, visto che è arrivata la retrocessione, ma dall’altro è stato un anno interessante a livello personale: mi ha fatto crescere caratterialmente e tecnicamente.

Ora torno in un ambiente che conosco bene e questo mi dà maggiore tranquillità; cercherò di dare il mio meglio e dimostrare di valere la categoria, ma soprattutto voglio continuare a crescere”.

Il ritorno di Martina Pegoraro è il quarto tassello del mosaico dell’Anthea Vicenza Volley, aggiungendosi alla conferma del libero Silvia Formaggio e agli arrivi della palleggiatrice Natasha Spinello e della schiacciatrice Chiara Costagli, entrambe provenienti da Sant’Elia.

Nella foto, Martina Pegoraro in maglia Anthea Vicenza Volley due stagioni fa

VICENZA, 3 LUGLIO 2023

Fonte VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

