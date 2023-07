L’Italia continua ad estendere le licenze del gioco d’azzardo

Dopo una lunga attesa, recentemente il Parlamento Italiano ha concesso una proroga delle licenze del gioco d’azzardo fino alla fine del 2024. Questa decisione è arrivata anche per non avere troppa “carne al fuoco”, considerando la necessità di riorganizzare l’intero settore. Tale proroga vale per le concessioni del gioco a distanza (casinò online, siti di scommesse ecc.). Ma anche per la gestione delle reti VLT e AWP, oltre che per le scommesse sportive, le scommesse sull’ippica e per la gestione delle sale bingo.

Salvati al “novantesimo”

La “lunga attesa” è terminata agli ultimi minuti, ai ritocchi della Legge di Bilancio 2023. Tutte le licenze avrebbero dovuto scadere il 31 dicembre 2022 e perciò gli operatori fino al giorno 29 dicembre di fatto pensavano che avrebbero perso la licenza e quindi cessato l’attività (almeno temporaneamente). Si pensi al caos che si sarebbe creato se non fosse stata presa in considerazione la questione. Probabilmente, molti si sarebbero potuti chiedere “giocare al casinò è legale?” senza sapere con precisione se un casinò avesse ancora la concessione o meno.

Tra i motivi della proroga delle concessioni di gioco vi era la necessità di avere il tempo di adottare una riorganizzazione adeguata, dato che la stessa riorganizzazione è stata richiesta dalle organizzazioni aderenti. Tale estensione consentirà di garantire gli investimenti effettuati dai concessionari.

In Italia, va sottolineato, l’intero investimento e rischio d’impresa sono a carico degli operatori, ma al tempo stesso il numero di licenze è limitato, ragion per cui se non vengono rinnovate, queste si perdono così come gli investimenti effettuati. Occorre quindi fornire più tempo agli operatori di capire se sia il caso o meno di effettuare un investimento in vista dell’anno successivo. Un investimento include anche molti posti di lavoro, che in caso di mancata concessione, verrebbero persi.

Una scelta inevitabile

Nell’attuale quadro normativo, la proroga era inevitabile, anche se ormai è chiaro quanto sia urgente una nuova regolamentazione del settore dei giochi.

Ad esempio, per quanto riguarda le scommesse sportive e le scommesse sull’ippica, si assiste a continue proroghe emergenziali, che durano ormai da diversi anni. Proroghe che di fatto non consentono agli operatori di programmare con precisione il proprio business e i propri investimenti.

Il pagamento una tantum

Le licenze per il gioco d’azzardo sono state prorogate dietro un pagamento “una tantum”. Un canone calcolato in proporzione alla durata delle proroga, al quale si è aggiunto un 15% rispetto all’importo pagato al momento dell’assegnazione della licenza. Probabilmente, questo, per compensare al fatto che il mercato è in costante crescita.

Da questa proroga il governo stima che possano entrare 176 milioni di euro di entrate extra, una cifra comunque importante, nonostante l’incertezza e l’aperto dibattito sulle liberalizzazioni.

Le nuove garanzie richieste dall’ADM

L’ADM nei prossimi anni prevederà delle norme sempre più stringenti nei confronti dei concessionari, come ad esempio l’obbligo di presentare garanzie economiche adeguate, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe.