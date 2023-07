Gonzato Group per l’Hotel Plaza Doha Anantara progetta dei prestigiosi decori

Gonzato Group, dove il lusso trova il suo significato più vero.

Doha, capitale del Qatar, è una città che riesce a far coesistere in perfetta sinergia le tradizioni locali con uno skyline futuristico. Sinonimo di lusso, questa città offre esperienze uniche come soggiornare nel sofisticato Hotel Plaza Doha Anantara.

Un’eleganza su misura pervade gli ambienti, impreziositi da tocchi classici parigini, offrendo ai clienti un’ospitalità d’élite. Per questo prestigioso hotel, Gonzato Group ha progettato su misura e realizzato con maestria le ringhiere delle imponenti scalinate e tutte le balaustre interne che si affacciano sugli spazi comuni.

Un progetto completamente customizzato iniziato con uno studio preliminare il loco per analizzare nel dettaglio le esigenze installative e stilistiche. I nostri designer interni hanno poi sviluppato dei bozzetti per gli originali decori dai quali sono poi stati realizzati a mano in Italia tutti gli elementi in ferro verniciato e ottone che compongono le ringhiere. Per i corrimani la scelta del materiale è ricaduta sull’ottone. Una soluzione che conferisce una preziosa lucentezza allo scalone principale che oggi accoglie con maestosità gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Questa prestigiosa installazione testimonia ancora una volta la capacità del nostro Gruppo di abbinare l’artigianalità della nobile arte della lavorazione del ferro alle più innovative tecnologie produttive.

