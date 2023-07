Asiago: inaugurato il reparto di riabilitazione cardiologica

“L’inaugurazione del reparto di riabilitazione cardiologica dell’ospedale di Asiago rappresenta un importante tassello dei servizi territoriali offerti dall’Azienda Ulss 7 Pedemontana, non solo quelli rivolti agli abitanti dell’altopiano.

Un servizio che rende il territorio autonomo e dotato di un’offerta specialistica importante nell’ambito delle cure.

Sappiamo bene quanto la riabilitazione abbia assunto un ruolo di importanza sempre più strategica nell’offerta della Regione del Veneto e su questo stiamo investendo”.

Così l’Assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin

commenta la partecipazione, stamane all’Ospedale di Asiago, al taglio del nastro del reparto di Cardiologia Riabilitativa.

“I numeri dell’Ospedale di Asiago stanno crescendo, come tutti quelli di tutti presidi dell’Ulss 7 Pedemontana e sicuramente possiamo parlare di attività in netta ripresa dopo il periodo difficile del covid – continua Lanzarin -.

In questo caso il nuovo reparto di rianimazione cardiologica garantisce di implementare in modo significativo l’offerta dell’Ospedale di Asiago quale centro riabilitativo di riferimento per l’intero territorio servito dall’Ulss 7.

Una dimostrazione concreta di quanto la Regione del Veneto creda nei servizi di questo territorio e stia investendo per il loro potenziamento”.

La Cardiologia Riabilitativa,

dove opererà un team multidisciplinare, è stata attivata al secondo piano dell’Ospedale di Asiago, all’interno degli spazi della UOC Medicina Generale.

I posti letto a disposizione saranno fino ad un numero massimo di 10 in stanze doppie dotate di bagno e sono completati dall’area workshop, palestra dedicata e studio/ambulatorio per lo specialista cardiologo.

Questa mattina erano presenti alla cerimonia inaugurale Carlo Bramezza, Direttore Generale ULSS 7 Pedemontana, il Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, la dr.ssa Mirca Lagni, Direttore UOC Medicina ed il dr Gianluca Toffanin, UOS Cardiologia.

(AVN) – Venezia, 3 luglio 2023

Comunicato nr. 1151-2023 (SANITA’)