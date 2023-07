Al Faber Box di Schio un workshop di scrittura teatrale a partecipazione gratuita

Quali sono i fondamenti di una scrittura teatrale, come scrivere un testo per il teatro, la definizione di personaggi e scene, i vari stili di teatro, ma anche come strutturare un monologo e un dialogo da portare sul palcoscenico. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati durante il laboratorio dedicato alla scrittura teatrale che si terrà dal 7 al 9 luglio al Faber Box (sala Learning Box) di via Tito Livio.

Un opportunità per gli appassionati

Le tre giornate di formazione saranno tenute dallo staff dell’associazione Schio Teatro 80 e dal suo direttore artistico, Paolo Balzani. Non mancheranno esercitazioni pratiche collettive e individuali per mettere subito alla prova le competenze apprese. «È un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di teatro e scrittura. Uno dei monologhi realizzati nell’ambito del laboratorio, inoltre, sarà inserito in una serie tv di produzione europea. Una serie tv che verrà girata a Schio in autunno» anticipa l’assessore alla cultura, Barbara Corzato.

Il laboratorio – rivolto anche a chi non ha alcuna esperienza pregressa e a partecipazione gratuita -. Si terrà il 7 luglio dalle 19 alle 21, l’8 luglio dalle 9.30 alle 12.30 e il 9 luglio dalle 9.30 alle 12.30. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.alda-europe.eu . Per maggiori informazioni scrivere a valentina@aldaintranet.org oppure contattare lo 0444 540146.

Il workshop è un’iniziativa del Comune di Schio e di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale, finanziata nell’ambito del programma europeo CERV e si realizza nel contesto del progetto FACE UP – Factory Cities of Europe United in Partnership.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa