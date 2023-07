Lavori strada del Pasubio a Torrebelvicino: circolazione sospesa “a singhiozzo” dal 4 al 7 luglio

Lavori in vista lungo la strada provinciale 46 del Pasubio a Torrebelvicino, direzione Valli del Pasubio. Dal 4 al 7 luglio vengono eseguite operazioni di disgaggio. Oltre al taglio piante preliminari alla realizzazione di una barriera paramassi sul versante roccioso lato strada.

L’area interessata

L’area interessata è poco lontano da località Asse, corre localmente costretta tra il torrente Leogra e le pareti rocciose (progressiva chilometrica 31+400 circa). In quest’area sono stati segnalati nel tempo problemi legati alla presenza di un affioramento roccioso. Un affioramento direttamente strapiombante sulla strada, il cosiddetto “naso roccioso”.

Periodo ed orari

Dal 4 al 7 luglio, quindi, la viabilità verrà regolamentata come segue: dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 17:30. La circolazione stradale sarà sospesa nei secondi 15 minuti di ogni mezz’ora (ad esempio dalle 8:45 alle 9:00, dalle 9:15 alle 9:30, ecc.).

Il progetto di messa in sicurezza

Il progetto di messa in sicurezza prevede la posa di una barriera paramassi lunga circa 40 metri per un’altezza di 4 metri. Verrà installata anche una vela paramassi a completa chiusura del canale alla destra del “naso roccioso” e del “crinale”. Quest’ultima che potenzialmente si qualifica come via preferenziale di discesa di blocchi rocciosi dalle pareti rocciose soprastanti. Funi in cavo metallico e chiodature completano l’operazione. L’intervento è stato elaborato nel rispetto dell’ambiente naturale in cui si inserisce.

In via preventiva, come si diceva, è necessario “pulire” l’area per procedere all’intervento. I lavori verranno eseguiti cercando di ridurre i disagi al traffico veicolare di Torrebelvicino. Tenuto conto della vocazione turistica di una strada che collega la parte bassa della provincia di Vicenza con le località turistiche del Pasubio, Pian de le Fugazze e Recoaro Terme.

Fonte: Provincia di Vicenza – Ufficio Stampa