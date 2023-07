Festa doppia per Tennis Comunali Vicenza!

Tennis Comunali Vicenza: nell’arco di due giorni il circolo cittadino presieduto da Enrico Zen ha festeggiato il titolo regionale conquistato dall’Under 14 e la promozione in serie B2.

Partendo dai più grandi, dopo il successo per 5-1 nella sfida di andata, il ritorno si presentava tutto in discesa per la squadra capitanata dal tecnico Sebastian Vazquez.

3-1 il risultato finale grazie ai successi nei singolari di Giovanni Peruffo, Simone Fucile e Tommaso Stimamiglio a fronte della sconfitta di Tommaso Bertuzzo.

“E’ un orgoglio centrare questo obiettivo grazie ad una squadra composta interamente da giocatori del nostro vivaio che sono cresciuti con noi” il commento a caldo di Zen.

“Una vittoria di gruppo e dei singoli – aggiunge Vazquez – I ragazzi hanno dimostrato di essere sempre uniti e c’è stata massima disponibilità anche da parte di chi non ha giocato, ma a bordo campo ha fatto il tifo per i compagni. Bravissimi tutti”.

Un successo per i grandi una sorpresa pei i più giovani

Se per i grandi il successo era da pronostico, per i più giovani è stata una bella sorpresa.

L’Under 14 ha conquistato, infatti, il titolo veneto di categoria battendo sui campi di casa l‘AT San Giovanni Lupatoto per 2-1.

1-1 il risultato al termine dei singolari con Massimiliano Fucile che supera Viselli per 6-0 6-4 e Robert Iorga che si arrende a Modenese con un duplice 6-2.

Decisivo, dunque, il doppio in cui la potenza dei colpi di Fucile e l’intelligenza tattica di Iorga fanno la differenza permettendo ai nostri di imporsi con un doppio 6-1.

E, allora, può esplodere la festa, proprio sulla terra rosa del circolo di via Monte Zebio, con genitori ed amici ad applaudire una squadra che, partita per le Final four non certo da favorita, ha mostrato sul campo la sua compattezza e qualità.

Merito dei giocatori in campo (Massimiliano Fucile, Robert Iorga e Nicola Filippi Fermar), ma anche e soprattutto del capitano, il maestro Edoardo Florio, bravo nel gestire nella tre giorni di incontri il gruppo, sapendo regalare tranquillità e la giusta carica nei momenti decisivi.

Nelle prime due giornate di finale, disputate al Lido di Venezia ospiti del TC Ca’ del Moro, la formazione berica si era impota, sempre per 2-1, contro il Tennis Villafranca ed il Plebicito Padova, con Massimiliano Fucile imbattuto nei singolari disputati.

In attesa delle premiazioni ufficiali (in data e sede ancora da stabilire da parte del Comitato regionale veneto), a congratularsi con i ragazzi era presente il vice presidente della FITP Gianni Milan.

SERIE C

Tennis Comunali Vicenza – Tennis Chieti 3-1

Giovanni Peruffo (2.3) b. Paolo Bonafede (2.5) 6-2 6-4, Diego Bravetti (2.6) b. Tommaso Bertuzzo (2.5) 6-4 7-6(2), Simone Fucile (2.6) b. Alessandro Sciulli (2.8) 6-3 6-1, Tommaso Stimamiglio b. Piero Finocchi (2.8) 6-3 6-1

UNDER 14 FINAL FOUR REGIONALI

Tennis Comunali Vicenza – Tennis Villafranca 2-1

Tennis Comunali Vicenza b. Plebiscito Padova 2-1

Tennis Comunali Vicenza – AT S. Giovanni Lupatoto 2-2

Fonte: Tennis Comunali Vicenza – Ufficio Stampa

Foto di copertina: Under 14 campione regionale