Gran finale per il primo anno del corso di laurea in design – Design Workshop 2023

L’Università Iuav di Venezia ha organizzato a Vicenza 4 workshop con il coinvolgimento attivo di un gruppo di aziende del territorio.

Oggi (30 giugno) l’evento conclusivo con l’esposizione dei progetti degli studenti

Il primo anno accademico della presenza a Vicenza dell’Università Iuav di Venezia si è concluso con una settimana dedicata a quattro workshop tematici.

Svolti in parallelo dal 26 al 30 giugno.

Il programma della Vicenza Design Workshop 2023 –

questo il titolo dell’iniziativa – prevedeva lezioni in aula, attività di laboratorio e visite guidate, il tutto con il coinvolgimento di alcune importanti realtà aziendali del territorio.

Realtà insieme alle quali si è creata un’opportunità di collaborazione e con le quali sono stati definiti i temi di progetto.

I progetti realizzati durante i workshop sono stati infine esposti oggi pomeriggio, in occasione di un momento di incontro finale.

Più in dettaglio, tre dei workshop attivati erano rivolti agli studenti del primo anno del corso di laurea in Design.

Il primo riguardava l’ideazione di piccoli oggetti domestici per il risparmio o il riutilizzo dell’acqua, tema è che stato proposto da Viacqua.

Coinvolgimento in qualità di docenti dei designer Ernesto Iadevaia e Lorenzo De Rosa (studio Sovrappensiero).

In collaborazione invece con la Fonderia Friber, e guidati dal designer Valerio Vinaccia (studio Anako), un altro gruppo di studenti ha approfondito le opportunità di impiego creativo dell’alluminio riciclato per la realizzazione di arredi urbani.

Il terzo workshop è stato organizzato in collaborazione con Barausse sull’utilizzo delle pareti componibili, in questo caso con il designer Giorgio Gaino (Synthesis Design)

Infine, un quarto e ultimo workshop era dedicato agli iscritti al corso di perfezionamento in Prodotti Sostenibili e Circular Design.

Un approfondimento sulle possibili modalità di valorizzazione dei materiali e degli sfridi, in collaborazione con Pelletterie Palladio e Pontoglio (BS), con la partecipazione del designer Alessandro Zannoni (Fucina Frammenti).

«I workshop sono un elemento fondamentale

del nostro percorso didattico e in generale per la formazione dei designer – spiega la prof.ssa Laura Badalucco, coordinatrice del corso di laurea in Design.

Consentono ai partecipanti di affrontare una sfida vicina a quella che sarà la loro futura attività professionale: viene chiesto loro di cimentarsi su un tema industriale molto concreto.

In una settimana devono visitare l’azienda per comprendere la sua realtà e arrivare al progetto.

Questo rispettando un brief aziendale, dunque lavorando anche con i tempi serrati tipici del mondo del lavoro.

Tutti i temi sono stati concordati con le aziende e va sottolineato che gli studenti, pur potendo scegliere liberamente a quale workshop iscriversi, si sono distribuiti in modo equilibrato tra tutte le proposte, segno che sono state giudicate tutte interessanti.

In generale, i workshop sono anche un’opportunità di primo contatto tra le aziende e i nostri allievi, che a volte possono portare anche a collaborazioni più concrete una volta concluso il percorso di studi.

Un ulteriore elemento di stimolo per i partecipanti è dato dal fatto che hanno l’opportunità di confrontarsi con designer che abitualmente non svolgono docenze presso Iuav.

I workshop che andremo a proporre nel corso del triennio saranno sempre diversi per ambito tematico e aziende coinvolte.

Anche per questo motivo siamo sempre disponibili a valutare nuove proposte di collaborazione, e non solo sul fronte dei workshop, con le realtà territorio.

In questo modo ogni studente ha la possibilità di confrontarsi con poetiche di design, settori, materiali e tecniche differenti.

Design Workshop 2023 – A sottolineare lo stretto legame

con le aziende del territorio è anche Adamo Dalla Fontana, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza:

«L’organizzazione di questi workshop dimostra come in un solo anno il corso di laurea in Design di Iuav si sia già fortemente radicato nel territorio.

Trovando subito un gruppo di aziende interessate a costruire delle collaborazioni e a stimolare la creatività e la competenza degli studenti su tematiche tra loro molto diverse.

Sicuramente questa esperienza sarà un ulteriore stimolo per spingere altre realtà del territorio a creare una relazione con il corso di Design.

La presenza universitaria a Vicenza è sempre più un volano capace di generare competenze, idee e collaborazioni».

Comunicato stampa n.19 – 30 giugno 2023

Fonte Ufficio Stampa Fondazione Studi Universitari Vicenza Giovanni Bregant

e-mail: info@gbcomunicazione.com