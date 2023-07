Per un percorso di crescita consapevole – Finance Day CUOA 2023: strategia, governance, finanza

Anche quest’anno CUOA Business School ha organizzato un evento interamente dedicato all’approfondimento degli aspetti finanziari nei processi di crescita e aggregazione delle aziende.

Annunciata la survey “Strategia e Finanza nel ruolo del CFO”

che sarà presentata a inizio autunno.Cuoa Business School, dopo il successo della scorsa edizione del Finance Day tenutosi nel 2022, ha organizzato lo scorso 28 giugno l’edizione 2023, dedicandola ad approfondire gli scenari e i trend attuali dei processi di crescita, in particolare le fasi operative che contraddistinguono le operazioni di fusione e acquisizione (M&A).

Nell’attuale contesto, la crescita guida i piani strategici, i business plan e rappresenta un obiettivo primario per le imprese che sono sempre più spinte a riflettere sul proprio modello di business e a intraprendere percorsi di sviluppo dimensionale per la propria competitività a livello mondiale.

Ne consegue che il tema della crescita tramite operazioni di M&A diventa sempre più cruciale.

Nella prima parte dell’evento Chiara M. Sergotti, psicologa del lavoro e dello sport e Faculty Member Cuoa, ha tenuto un laboratorio su temi legati alle dinamiche di gruppo e le competenze emotive.

Nella seconda parte, i temi sono stati ripresi e approfonditi in due tavole rotonde.

Nella prima,

moderata da Francesco M. Renne, commercialista specializzato in tematiche societarie e finanziarie legate alla compliance, governance e M&A sono intervenuti Walter Bertin (Amministratore Delegato e Fondatore di Labomar), Sergio Novello, (Presidente e Amministratore Delegato Sonepar Italia) e Alessandra Polin, Chief Business Development Officer e Membro del Consiglio di Amministrazione di General Filter Group.

Nella seconda,

moderata da Giorgio Stefano Bertinetti, docente CUOA e Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia, hanno partecipato Simone Brugnera-Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint, Vincenzo Maragliano-CFO & Executives Team Coordinator Feralpi e Fabrizio Spagna, Presidente Veneto Sviluppo, autore di diverse pubblicazioni sui temi delle operazioni di M&A.

“L’Area Finance del CUOA – spiega Francesco Gatto, Responsabile CUOA Finance – è da sempre particolarmente attenta ad analizzare le variabili, sia di tipo tecnico-specialistico, sia di tipo organizzativo e comportamentale, che hanno un’influenza sui fenomeni della finanza.

Il Finance Day 2023 segue questa nostra idea e visione.

Abbiamo quindi pensato che lavorare in modo creativo sui processi della crescita e delle acquisizioni attraverso una doppia chiave di lettura – tecnica e simbolica – possa costituire una angolatura utile e concreta per riflettere in merito a scelte e processi complessi, sempre più all’ordine del giorno nella definizione della strategia e della rotta di sviluppo delle imprese”

La crescita, è stato più volte rimarcato dai partecipanti, è sempre più il driver che guida i piani strategici e i business plan delle imprese e rappresenta, quindi, un obiettivo primario a prescindere dalla dimensione o dalla tipologia di attività.

L’opzione della crescita attraverso acquisizioni è certamente la più efficace per fornire una risposta forte e decisa al limite costituito dal livello dimensionale d’impresa.

E’ una strada complessa che richiede un salto culturale e che pone precise sfide manageriali.

Crescere attraverso operazioni di M&A richiede, infatti, adeguate competenze: visione e pianificazione strategica, cultura organizzativa e di governance, competenze finanziarie, legali, fiscali, capacità di gestire e vivere il cambiamento e di saper costruire piani di integrazione.

Non sono fondamentali, però, solo gli aspetti di natura «tecnico-specialistica» (riflessioni di natura strategica, organizzativa, finanziaria, ecc…), ma anche «psicologica» ed «emozionale», cioè attinenti alla dimensione dei comportamenti e delle cosiddette soft skills, che possono contribuire a spiegare le motivazioni di determinate scelte o valutazioni.

In conclusione dell’evento

è stata annunciata la survey “Strategia e Finanza nel ruolo del CFO”, promossa dall’Area Finance di CUOA Business School in collaborazione con Adacta Advisory.

La rilevazione, che si concluderà alla fine di luglio e sarà presentata ad inizio autunno, si focalizza su due ambiti collegati tra di loro: capire gli orientamenti delle imprese rispetto alle scelte strategiche, il grado di strutturazione e maturità della pianificazione strategica con un’attenzione particolare alla crescita per linee esterne;

valutare il ruolo e gli impatti del CFO sulla strategia e nei programmi di acquisizione.

CUOA Business School

CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale, un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano. Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. La sua offerta include: MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia; è centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

Con oltre 60 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School. Sono 17 le Università che hanno aderito come sostenitrici della scuola: tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia); nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese l’Università di Genova, il Politecnico di Torino e l’Università di Milano Statale e nel Sud Italia le Università di Foggia, Bari e di Palermo.

Altavilla Vicentina (VI) – 30 giugno 2023

Fonte Consilium Comunicazione Antonio Buozzi abuozzi@consiliumcom.it

www.consiliumcom.com

International Network: Europe, USA and Asia