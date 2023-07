CoESPU: Vicenza, insediamento del nuovo Direttore Col. CC Giuseppe De Magistris

Insediato il nuovo Direttore del CoESPU, Colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Magistris – Caserma “Gen. A. Chinotto” – Vicenza

Biografia del Col. CC Giuseppe De Magistris Direttore CoESPU

Nato nel 1970, dopo aver frequentato per tre anni la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dove ha ultimato gli studi classici, nel 1989, il Colonnello Giuseppe De Magistris è stato ammesso al biennio dei corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena.

Promosso sottotenente, ha poi frequentato per due anni la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Conclusa l’attività formativa, l’Ufficiale ha svolto attività d’insegnamento presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, venendo successivamente trasferito, nell’agosto del 1994, al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani.

Due anni dopo lascia la Sicilia per raggiungere la Sardegna, a Ghilarza (OR), dove ha retto il Comando della locale Compagnia.

Nel 1999 è a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), al comando di analogo Reparto, che regge anche a Rimini, dal 2001 al 2005.

Dal 2005 al 2008, inoltre, è stato Comandante della Compagnia internazionale di Polizia Militare dell’Headquarters Support Group del Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe – SHAPE di stanza in Belgio) e, a doppio cappello, Deputy NATO Provost Marshal nella istituenda cellula nell’ambito della Branca J3 “operazioni” di quel Quartier Generale.

Dal successivo settembre 2008 all’ottobre 2010,

ha prestato servizio presso l’Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, deputato a sovrintendere alle attività svolte dall’Arma nell’ambito delle missioni di mantenimento della pace e di cooperazione militare di polizia.

In tale contesto, tra l’altro, nel 2010, egli ha svolto anche le funzioni di segretario del Comitato Interministeriale di Alto Livello della Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), durante il mandato annuale della Presidenza italiana.

Dal 2008 al 2010, sempre a Roma, ha retto l’incarico di Vice Capo della Sala Operativa del Comando Generale, per poi assumere il Comando dei Corsi di Formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri della Capitale.

Oltre a quanto fatto in Belgio nell’alto comando NATO, annovera ulteriori esperienze operative all’estero in diverse operazioni per il mantenimento della pace, segnatamente in Kosovo e Bosnia, in seno a reggimenti “MSU” (Multinational Specialized Unit) a guida Arma, nonché ad Haiti, per lo schieramento della prima Formed Police Unit (FPU) sotto egida ONU dell’Arma dei Carabinieri, e in Iraq e Afghanistan, nell’ambito di specifiche missioni della NATO.

Da ultimo, trasferito nel settembre 2013 in Calabria,

il Colonnello De Magistris ha retto il comando del Gruppo dei Carabinieri di Locri (RC), reparto che ha lasciato due anni dopo per trasferirsi a New York (USA) presso il Dipartimento di Operazioni di Mantenimento della Pace delle Nazioni Unite. Qui, dal 15 settembre 2015, ha svolto l’incarico di “transnational organized crime expert” nell’ambito della Police Division “nell’Office of Rule of Law and Security Institutions”.

Giunto a Brindisi il 25 settembre 2017, ne ha retto per due anni il Comando Provinciale Carabinieri. Dal 18 ottobre 2019, ha assunto l’incarico di Direttore del Nato Stability Policing Centre of Excellence” (NATO SP CoE – Centro di Eccellenza della Polizia di Stabilità della Nato), di stanza a Vicenza (www.nspcoe.org), che ha diretto fino al 28 giugno 2023.

Dal 29 giugno 2023, è il Direttore del Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units), in Vicenza (www.coespu.org).

Ha inoltre conseguito:

laurea in “giurisprudenza”;

laurea di I livello in “scienze della sicurezza”;

laurea di II livello in “scienze della sicurezza interna ed esterna”;

master post-laurea in “scienze della sicurezza e dell’organizzazione”;

executive master in “strategic leadership and digital transformation”.

Condivide con la figlia Sofia l’amore per i cani ed è appassionato di triathlon (ha portato a termine due IronMan).

