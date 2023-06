Stefano Giacomelli – LR Vicenza “Arrivederci Capitano”

Undici anni, 327 presenze in campionato che lo hanno reso il biancorosso con più presenze di sempre, 362 in totale nelle diverse competizioni, 55 goal segnati e 43 assist. Stefano Giacomelli: “Arrivederci Capitano”

Termina oggi l’avventura da giocatore di Stefano Giacomelli nella Società LR Vicenza.

Non bastano, però, i numeri a descrivere un legame indissolubile, cresciuto con il tempo.

Sono tante le emozioni condivise che rimarranno scritte per sempre nella storia di questo Club, con la consapevolezza che Vicenza e lo stadio Romeo Menti rimarranno per sempre la sua casa.

Di seguito le parole del Presidente Stefano Rosso:

“Jack è stata una bandiera del Vicenza per undici anni, di cui gli ultimi cinque trascorsi con noi.

Ha sempre dato tutto per questa maglia e lo ringraziamo infinitamente per tutto quello che ha fatto per la nostra città.

Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera, ma Vicenza sarà sempre la sua casa”.

Il saluto di Stefano Giacomelli:

“Siamo giunti al momento dei saluti, un momento che mai avrei pensato potesse arrivare.

Voglio ringraziare la società LR Vicenza, tutti i miei compagni di squadra e tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare, nel corso di questo lunghissimo viaggio durato undici anni.

Un grande ringraziamento va a tutti i tifosi, perché quel muro biancorosso rimarrà indelebile, dentro di me, per tutta la vita.

È stato un onore indossare questa maglia e la fascia di capitano, sono sicuro che non sarà un addio ma un arrivederci”.

Arrivederci Capitano!

