Rock’N’Roll Circus: uscito il nuovo singolo “Red Beauty”

Big Tuna Entertainment & Booking Agency è lieta di annunciare l’uscita del nuovo singolo “Red Beauty” della band del proprio roster Rock‘n’Roll Circus!

LINK VIDEO RED BEAUTY: https://www.youtube.com/watch?v=gZ8WQYQJhlI

La canzone è scritta immaginando un giorno di poter guidare un bolide rosso, la Red Beauty (in questo caso una Cadillac, in puro stile Greaser and American Dream), ininterrottamente e senza mai fermarsi.

Il sound ricercato dalla band si rifà alle sonorità valvolari degli anni 50-60, con le Telecaster sferraglianti in Open G, per un puro Stones sound.

Il videoclip è stato diretto e realizzato da Andrea Cesare Gusella e Davide Lanzillotti.

I Rock’n’Roll Circus sono una band che vanta oltre 10 anni di attività, con partecipazioni ad eventi come Riviera Folk Festival, Woodstock festival di Ferrara, Ferrara Buskers Festivall, e 4 tour in Inghilterra (2014, 2017, 2018, 2023).

Il loro primo disco di musica originale, “Reelin’ and Rollin'”, è stato registrato interamente in analogico su nastro, in perfetto stile “vintage”, presso il Prosdocimi Recording Studio di Carmignano di Brenta.

Contatti della band:

Sito Web: https://www.rocknrollcircus.it/

Facebook: https://www.facebook.com/rocknrollcircus62

Instagram: https://www.instagram.com/rocknrollcircus62/

Youtube: https://www.youtube.com/user/rocknrollcircus62

Spotify: https://open.spotify.com/artist/044l1loufYMEKJJ5AnwcvH?si=UD8QG8AeRSWIeexe5rux9Q

Rock’n’Roll Circus

Vintage Rock’n’Roll Band

Nel 1963, i Beatles usano per la prima volta un registratore a 4 tracce per incidere il singolo “I Want to Hold Your Hand”. Intuiscono subito le potenzialità del nuovo mezzo, con cui negli anni successivi potranno dare vita a innumerevoli sovraincisioni, sperimentazioni, invenzioni e tecniche all’avanguardia.

Fino ad allora infatti, ogni disco veniva registrato “live” e il successo di una registrazione era affidato solamente alla capacità degli esecutori.

Con il progresso della tecnologia digitale, oggi la registrazione di un disco è ormai alla portata di tutti. I costi sono praticamente azzerati e le performance dei singoli musicisti e cantanti possono venire ripetute all’infinito, corrette, perfezionate e stravolte.

La musica è diventata “liquida” e il disco fisico è superato per lasciare il posto ad uno sterile streaming, ascoltato per lo più su delle cuffiette di bassa qualità.

Noi invece siamo dei romantici: crediamo ancora che la musica sia un bene prezioso da preservare, da conservare, da collezionare e perché no, da tramandare ai nostri figli.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di andare in controtendenza e di seguire le orme dei nostri predecessori per vivere un’esperienza magica e fuori dal tempo.

È così che abbiamo deciso di registrare un disco vero, come si faceva una volta. Totalmente in analogico su nastro.

Nessun computer, niente autotune.

Solo Rock’n’Roll.