Progetto Energia Donna: presentazione il 3 luglio a Bassano

Progetto Energia Donna per il re-inserimento lavorativo di donne in difficoltà

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Impresa Vicenza con il sostegno del Raggruppamento di Bassano del Grappa presenta, lunedì 3 luglio alle 13.00 (nella sede di Via Pio X , n. 75), il ‘Progetto Energia Donna”. Ideato da Women For Freedom, organizzazione indipendente che dal 2014 lotta contro le discriminazioni e lo sfruttamento di donne e minori.

è una delle attività dell’organizzazione e ha come obiettivo quello di sostenere il re-inserimento professionale di donne fragili. Ma anche di donne in condizione di svantaggio sociale, che vivono nel territorio (vittime di violenza e altre situazione di vulnerabilità sociale e personale). Lo scopo è di sostenerle in un processo di indipendenza sociale ed economica.

L’autonomia e l’indipendenza economica rappresenta, infatti, un primo fondamentale elemento per affrancarsi e guadagnare anche in autostima. Da sempre attiva presso le altre realtà territoriali, ora Women For Freedom incontra le imprese artigiane del Raggruppamento per presentare il proprio progetto che prevede un periodo di tirocinio (di 4 o 6 mesi) presso le aziende.

Le spese del tirocinio verranno coperte direttamente da Women For Freedom (borsa di tirocinio, spese elaborazione cedolini e CU). Mentre a carico dell’impresa quelle legate ad INAIL e RC.

Il progetto prosegue quello già avviato con Confartigianato nel 2021 e che ha già attivato più di 50 tirocini professionalizzanti generando un impatto positivo sia per le beneficiarie che per le aziende del territorio.

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del 30 giugno 2023