Patrizio Viero: il vicentino ai vertici mondiali delle Obstacle Course Race (OCR)

Il vicentino Patrizio Viero, conosciuto in Italia e in Europa per essere costantemente presente nel circuito delle competizioni estreme Obstacle Course Race (OCR) ormai da 7 anni, il 27 maggio si è tolto l’ennesima soddisfazione sportiva.

Dopo aver partecipato nel 2018 a Londra al Campionato Mondiale Obstacle Race e aver dovuto rinunciare al bis nel 2019 per infortunio e nel 2022, a soli due giorni dalla partenza, a causa del covid, è riuscito a qualificarsi ai Campionati Mondiali Hyrox, che si sono svolti a Manchester a fine maggio 2023.

Hyrox è la nuova competizione di fitness che ha fatto innamorare europei e americani e che nell’ultimo anno è esplosa a livello globale.

Un boom paragonabile a quello delle Spartan Race, che ora sono presenti in tutto il mondo. Hyrox ha mosso i suoi primi passi in Germania nel 2018 e ora è un fenomeno inarrestabile, con tappe praticamente in tutti i continenti.

Si tratta di una competizione estrema, che si svolge all’interno delle fiere delle principali città; questa scelta di location permette di raggiungere il luogo con i mezzi pubblici agevolmente.

Il pubblico può seguire e incitare gli atleti per tutto il tempo, spostandosi liberamente nel padiglione e la musica è sparata a palla e serve a dare la carica ai partecipanti.

Hyrox unisce l’endurance della corsa, agli esercizi funzionali del Crossfit: 8 km di corsa intervallati, dopo ogni singolo chilometro, da un esercizio molto fisico, dove il peso da gestire è veramente importante.

Patrizio, come ti sei avvicinato a questa disciplina?

“Da anni sono nel circuito delle Obstacle Race e sempre alla ricerca di nuove avventure sportive. Erano un paio di anni che avevo nel mirino Hyrox, ma ero troppo impegnato a conseguire i miei obiettivi nelle OCR. Nel 2022 ho dato l’”addio” a questa tipologia di competizioni, concludendo con il campionato Europeo svoltosi in Italia e aggiudicandomi il Campionato Italiano Short di Categoria. La perfetta conclusione di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni. A quel punto Hyrox è diventata la mia priorità. Si è trattato di un cambio importante di modalità di allenamento, perché mentre le OCR richiedono endurance, agilità, forza e un forte grip, Hyrox richiede endurance e una grande forza.”

Quindi bisogna essere dei super uomini e delle super donne per partecipare?

“In realtà no, perché dipende molto da come affronti la disciplina. Considera che è uno sport completo, dove tutto il corpo viene allenato; quindi, ti permette di avere un buono e completo stato di forma fisica, ma dipende dai tuoi obiettivi come intendi viverlo: in modo leggero senza guardare al tempo finale, con il team di amici e/o parenti, ed è veramente per tutti perché ho visto ragazzi di 18 anni fianco a fianco con signore di 70 anni.

Parlaci della tua nuova esperienza Mondiale in questa disciplina.

“Parto dal dire che la selezione per accedere è stata molto stretta. Su circa 100.000 atleti che hanno gareggiato durante la stagione in una quarantina di competizione in tutto il mondo, solo 2.500 atleti hanno conquistato la qualificazione per partecipare. Questo è già stato un importante obiettivo raggiunto. Poi l’evento è’ stato a dir poco elettrizzante. Considera che la città era piena di atleti, 47 nazioni partecipanti, facilmente riconoscibili dall’abbigliamento brandizzato Hyrox. Davvero una piccola comunità ha invaso Manchester (UK). Poi c’è stata la parata delle nazionali, 13 atleti, me compreso, a rappresentare l’Italia e poi la gara vera e propria, fianco a fianco con i migliori, il tutto semplicemente fantastico. La mia prova è andata bene, ma sono arrivato un po’ cotto. Inoltre, c’era all’orizzonte un altro impegno importante”.

A questo punto devi parlarci di questo impegno così importante.

“Certamente, si trattava della prima tappa Hyrox in Italia, svoltasi a inizio giugno all’interno del Rimini Wellness, considerata la prima tappa assoluta della stagione 23/24. Per me l’evento era imperdibile, perché non potevo assolutamente mancare alla prima gara in casa e inoltre sono stato selezionato come Ambassador Italia, quindi avevo anche degli impegni in tal senso da rispettare. Vuoi sapere com’è andata? Alla grande, perché ho stravinto la mia divisione, dando al secondo e al terzo classificato più di 5 minuti ciascuno, e ho chiuso sedicesimo assoluto. La migliore prestazione di sempre per me. Salire sul primo gradino del podio, dopo un anno di tanti sacrifici, è stato la ricompensa più grande. Ciliegina sulla torta, i primi classificati di ogni divisione, sono automaticamente qualificati anche ai prossimi Campionati Mondiali, con data e luogo ancora da definire.”

Adesso cosa ti attende?

Sicuramente un periodo di riposo e stacco totale, perché quando ti alleni con costanza, determinazione e sacrificio per 10 mesi, devi necessariamente ricaricare le batterie, prima di iniziare una nuova preparazione.

Però ho già un obiettivo certo, ovvero Milano il 7 ottobre.

Il resto della stagione lo definirò con calma entro la fine dell’estate, forte della Qualificazione Mondiale già assicurata.

Patrizio “PatV” Viero