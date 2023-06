Noleggio a lungo termine Tesla: l’innovazione elettrica per una guida sostenibile e senza emissioni

Nella scelta di un veicolo nuovo l’opzione del noleggio a lungo termine rappresenta oggi un’alternativa più che valida, ma lo è ancor di più se si ha l’intenzione di scegliere un veicolo elettrico Tesla, brand considerato un must nel settore.

Grazie a proposte vantaggiose e accessibili a tutti, come quelle offerte da Noleggio Semplice, società leader nel settore del Noleggio a Lungo Termine, chiunque può avvicinarsi alle auto Tesla e vivere la magnifica esperienza di una guida sostenibile e senza emissioni.

Tesla, azienda innovativa

Azienda americana fondata nel 2003 in California, Tesla è una multinazionale che negli ultimi anni è salita alla ribalta internazionale proprio per la produzione di auto elettriche innovative. Oltre alle auto elettriche, l’azienda produce anche pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico e il suo obiettivo è quello di accelerare la transizione globale verso l’uso di fonti di energia rinnovabili.

Non solo, fra gli obiettivi dell’azienda c’è anche quello di avvicinare il grande pubblico al mondo sostenibile con auto elettriche a prezzi contenuti. Ed è quello che ha fatto finora Elon Musk, Ceo di Tesla, che in prima persona si è impegnato nel rendere concreto l’obiettivo di rendere accessibili le auto elettriche ai consumatori.

Per gli obiettivi intrapresi e per l’innovazione Tesla è stata premiata nel 2015 da Forbes come l’azienda più innovativa al mondo. Ma c’è di più, solo nel 2020 Tesla ha prodotto più di un milione di auto elettriche, segno che le sue auto sono molto apprezzate in tutto il mondo.

Se anche tu vuoi vivere la magnifica esperienza di metterti alla guida di auto di questo brand che concentra la sua forza nell’innovazione approfitta della formula del noleggio a lungo termine per aziende, privati e liberi professionisti.

Caratteristiche tecniche delle vetture Tesla

Le caratteristiche tecniche delle auto Tesla soddisfano qualsiasi esigenza ed aspettativa e sin dal primo modello elettrico prodotto l’azienda ha dimostrato di essere unica nel settore. Nel 2009 ha lanciato la prima berlina elettrica al 100%, la Model S, poi la Model X nel 2013, il primo SUV a trazione elettrica.

Nel frattempo l’azienda si è trasferita definitivamente da San Carlos a Palo Alto e nel 2016 ha lanciato la berlina Model 3. Nell’anno 2019 la Tesla è stata la volta della Model Y, versione crossover della Model 3.

Considerate a tutti gli effetti le auto del futuro, le vetture elettriche Tesla sono tutte molto interessanti per design, sicurezza, prestazioni, dotazioni e optional. Per esempio, optando per una Model 3 potrai guidare un’auto dotata di optional di livello elevato come strumentazione digitale, interni in pelle, telecamera retromarcia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Altre dotazioni importanti che trovi nelle auto Tesla sono anche il cruise control adattativo, il climatizzatore automatico, i fari fendinebbia e Led, la guida semi automatica di livello 2, i cerchi in lega.

Vantaggi del NLT auto Tesla elettriche

Scegliendo una vettura elettrica Tesla otterrai ulteriori vantaggi come silenziosità totale, eccellenti prestazioni su strada, zero inquinamento, spreco minore di energia e con il noleggio lungo termine hai la certezza di non avere vincoli di alcun genere.

Al termine del noleggio potrai valutare se rinnovare il contratto oppure cambiare modello sempre usufruendo della garanzia del nuovo. Puoi scegliere il chilometraggio in base alle specifiche esigenze di mobilità ed eventuali extra, ma una volta stabilito il canone mensile rimarrà stabile per l’intera durata nel noleggio. Il costo del canone dipende dalle scelte, per il resto però non dovrai preoccuparti di nulla, visto che tutto quello che ti serve per guidare una Tesla elettrica è incluso nel canone.

Molti servizi compresi nel canone mensile

Assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, bollo, tassa di proprietà, gestione sinistri, sono tutti servizi compresi nel costo del canone mensile. Con questa formula non dovrai neanche più preoccuparti della svalutazione dell’auto, una questione non da poco, che comporta parecchie problematiche, così come una eventuale vendita.

Invece, con il noleggio a lungo termine Tesla potrai restituire o sostituire l’auto a tuo piacimento alla scadenza del contratto. Come vedi, mettersi alla guida di un’auto elettrica Tesla è possibile grazie al noleggio a lungo termine perché non c’è alcun investimento di capitale da immobilizzare. Quindi, sia che si tratti di un privato o di un libero professionista, o di un’azienda che ha bisogno di una flotta di auto, non è necessario disporre di somme ingenti per averle a disposizione.

Con la formula del NLT le auto Tesla elettriche sono a tua disposizione, sono sempre efficienti e in ottime condizioni e non dovrai affrontare nessuna spesa extra. Stipulando un contratto di noleggio della durata di 36 mesi potrai usufruire della vettura elettrica Tesla come se fosse di tua proprietà e dimenticarti di tutte le incombenze che richiede invece l’acquisto.

Con Noleggio Semplice potrai avere la Tesla Model 3 a 427 euro al mese, la Model Y a sole 529 euro, oppure la Model X con un canone di 1.449 euro mensili.