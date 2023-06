Manifattura Veneta: accordo per il rilancio di Forall Confezioni a Quinto Vicentino

Forall Confezioni SpA e Manifattura Veneta siglano partnership industriale comunicano di aver siglato una importante , finalizzata al rilancio del sito produttivo di Quinto Vicentino.

Manifattura Veneta –

società in cui hanno investito importanti operatori del territorio – sarà guidata dall’imprenditore Nicola Ferraretto, con il ruolo di CEO, e opererà in uno stabilimento rinnovato grazie agli importanti investimenti fatti in spazi e macchinari: oltre 4 mila metri quadri all’interno dei quali avverrà la produzione – in ogni sua fase, dal taglio allo stiro – di capispalla intelati, giacche e pantaloni per Pal Zileri e altri brand del settore.

In “Manifattura Veneta” confluiranno una settantina di risorse altamente specializzate, precedentemente impiegate in Forall, così da mantenere sul territorio un know-how senza eguali, che aiuterà la nuova realtà ad essere da subito pienamente competitiva sui mercati globali.

«Forall Confezioni SpA

ha sempre ritenuto che la ricerca di un partner industriale serio e affidabile fosse la miglior soluzione possibile per lo stabilimento di Quinto Vicentino e per le persone che vi lavorano» commenta Massimiliano Tintinelli, Chief Restructuring Officer e Board Member di Forall Confezioni Spa.

«Un grande ringraziamento va al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e all’Assessore Elena Donazzan, per il prezioso e concreto contributo dato, e alle Rappresentanze Sindacali, con cui il dialogo è sempre stato continuo, trasparente e proficuo.

Auguro a Nicola Ferraretto, a “Manifattura Veneta” e alle sue persone un futuro pieno di successi».

«Celebriamo oggi la nascita di una nuova realtà industriale e il mantenimento sul territorio di una importante expertise che non poteva andare dispersa, grazie alla quale sono certo che “Manifattura Veneta” saprà distinguersi sui mercati internazionali, in un momento in cui il settore del formalwear e della moda in generale stanno vivendo una nuova primavera, dopo il periodo complicato della pandemia» commenta Nicola Ferraretto, CEO di “Manifattura Veneta”.

«L’accordo concluso con Forall mi riempie di orgoglio non solo da imprenditore, ma anche da vicentino: sono felice di poter dare un contributo concreto nel rilancio di uno stabilimento produttivo e di un distretto che ha grande significato, nella nostra provincia e in tutto il Nordest».

Quinto Vicentino, 30 giugno 2023