Il sindaco Possamai a “Fiori d’estate” a sostegno contro la violenza sulle donne

Al CeAv il ricavato dell’allestimento artistico “Fiori d’estate” nel chiostro antico di Palazzo San Giacomo realizzato da “Come un incantesimo” e Biblioteca Bertoliana

Il sindaco Giacomo Possamai è stato in visita oggi all’esposizione “Fiori d’estate”. Allestita nel chiostro antico di Palazzo San Giacomo, in contra’ Riale 5, sede storica della Biblioteca civica Bertoliana. L’allestimento artistico, composto da un migliaio di allegri pompon, fiori lana e lanterne, è stato realizzato dalle volontarie dell’associazione “Come un incantesimo”. In collaborazione con l’associazione Donna Chiama Donna e Bertoliana. Dopo il grande successo di Viva Vittoria Vicenza, l’iniziativa benefica andata in scena lo scorso novembre in piazza dei Signori.

Visita all’esposizione con offerta libera

Fino a metà luglio, durante gli orari di apertura della sede di Palazzo San Giacomo, lasciando un’offerta in una cassetta apposita, sarà possibile portare a casa i pompon e gli allestimenti contribuendo in questo modo alla raccolta fondi destinata all’associazione Donna chiama Donna, che gestisce il centro antiviolenza di Vicenza (CeAv).

“Non mancherà mai il nostro sostegno a progetti così rilevanti – afferma il sindaco Giacomo Possamai -. Grazie all’iniziativa dell’associazione “Come un incantesimo”, in collaborazione con Biblioteca e Comune, rinnoviamo l’invito a fermarsi a riflettere sul fenomeno della violenza contro le donne e a dare un contributo a sostegno del centro antiviolenza. Abbiamo ancora negli occhi l’immagine bellissima della nostra Piazza dei Signori ricoperta dalla gigantesca coperta composta da quadrati lavorati ai ferri o a uncinetto da volontarie. Ecco, iniziative come Viva Vittoria e come quella in corso a Palazzo San Giacomo saranno sostenute e incoraggiate anche in futuro”.

L’allestimento si presenta sotto forma di nuova frontiera della street art conosciuta in inglese come “urban knitting“, letteralmente lavoro a maglia urbano, o “yarn bombing”, bombardamento di filati, che consiste nel ricoprire e addobbare alberi, panchine, giardini con decorazioni a maglia e all’uncinetto, per riappropriarsi degli spazi urbani.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa